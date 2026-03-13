Phường An Lạc, TP.HCM giải bài toán 'bầu cho ai, ở đâu' bằng công nghệ số 13/03/2026 08:34

(PLO)- Điểm sáng của chuyên trang thông tin bầu cử phường An Lạc, TP.HCM chính là tích hợp tính năng "Gửi lời nhắn cử tri", tạo cầu nối trực tiếp để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến từng ứng cử viên ngay trên biểu mẫu trực tuyến.

Cận kề ngày hội toàn dân ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không khí tại phường An Lạc, TP.HCM đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Chuyên trang thông tin bầu cử phường An Lạc hiển thị thời gian đếm ngược theo thời gian thực. Ảnh: LÊ THOA

Trên chuyên trang thông tin bầu cử của địa phương, đồng hồ đếm ngược hiển thị con số 1 ngày 23 giờ 52 phút 52 giây như một lời nhắc nhở đầy háo hức, thôi thúc mỗi cử tri chuẩn bị sẵn sàng lá phiếu trên tay để thực hiện quyền công dân thiêng liêng.

Gửi lời nhắn đến ứng cử viên

Chuyên trang thông tin bầu cử phường An Lạc tại địa chỉ https://baucu.phuonganlac.com/ là ứng dụng web được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác mọi thông tin liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn phường.

Chỉ với vài thao tác lướt nhẹ, cử tri có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết, từ danh sách ứng cử viên, địa điểm bỏ phiếu, kiểm tra thông tin cử tri cá nhân cho đến quy trình bỏ phiếu chuẩn quy định.

Chuyên trang hiển thị danh sách ứng cử viên sinh động với đầy đủ tiểu sử, chương trình hành động. Ảnh: LÊ THOA

Chuyên trang cũng cung cấp thông tin hữu ích về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Nghị quyết về công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031, hướng dẫn tuyên truyền bầu cử, quy chế hoạt động của Tổ bầu cử, cho phép người dân xem và tải về.

Điểm sáng của chuyên trang chính là cách trình bày danh sách ứng cử viên sinh động, đầy đủ tiểu sử và chương trình hành động của cả ba cấp (Quốc hội, HĐND TP và HĐND phường). Đặc biệt, hệ thống tích hợp tính năng "Gửi lời nhắn cử tri", tạo cầu nối trực tiếp để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng đến từng ứng cử viên ngay trên biểu mẫu trực tuyến.

Điểm sáng là cử tri có thể gửi trực tiếp nguyện vọng, lời nhắn đến từng ứng cử viên. Ảnh: LÊ THOA

Ngoài ra, chuyên trang còn giải quyết bài toán “bỏ phiếu ở đâu” một cách triệt để. Hệ thống giúp cử tri xác định chính xác khu vực bỏ phiếu của mình, kèm theo địa chỉ cụ thể, sơ đồ chỉ đường, số điện thoại liên lạc và thông tin của Tổ trưởng tổ bầu cử tương ứng.

Để đảm bảo tính minh bạch và hỗ trợ tối đa, cử tri có thể gửi câu hỏi hoặc phản ánh các vi phạm bầu cử trực tiếp đến Ban bầu cử. Mọi thắc mắc đều được tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng thông qua hệ thống quản trị.

Khu vực bỏ phiếu được định vị vị trí cụ thể giúp cử tri dễ dàng đi đến. Ảnh: LÊ THOA

Đáng chú ý, tính năng Trợ lý AI bầu cử với biểu tượng "chat nổi" luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người dân 24/7.

Lúc này, tiến độ cuộc bầu cử tại phường An Lạc được thể hiện hoàn thành 15/21 mốc thời gian. 5 mốc thời gian còn lại là ngày bầu cử toàn quốc, gửi biên bản kiểm phiếu, xác định kết quả bầu cử và công bố kết quả, danh sách trúng cử.

Lấy cử tri làm trung tâm

Tại trụ sở Đảng ủy phường An Lạc, tiến độ bầu cử trên chuyên trang được cập nhật liên tục trên màn hình lớn, cho phép cán bộ và công chức theo dõi sát sao từng mốc thời gian, công việc theo từng phút, từng giờ.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, khẳng định chuyên trang này chính là giải pháp số hóa toàn diện công tác tuyên truyền bầu cử tại cơ sở.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc, cho biết đây là kênh tương tác trực tiếp, hiệu quả giữa cử tri với ứng cử viên và Ban bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

“Với thiết kế lấy cử tri làm trung tâm, chuyên trang giúp mỗi người dân chỉ cần một đường link duy nhất là có thể biết mình bầu ở đâu, bầu cho ai và bầu như thế nào. Đây cũng là kênh tương tác trực tiếp, hiệu quả giữa cử tri với ứng cử viên và Ban bầu cử” – ông Hiếu thông tin.

Cử tri phường An Lạc theo dõi tiểu sử các ứng cử viên tại điểm bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

Ông Lê Trương Hải Hiếu cũng cho biết thêm ngoài giao diện dành cho người dân, mỗi thành viên trong Ủy ban bầu cử đều được cấp tài khoản quản trị riêng. Phần mềm này giúp các thành viên nắm bắt và theo dõi sát sao tiến độ công việc thuộc lĩnh vực phụ trách.

“Việc trực quan hóa dữ liệu giúp công tác điều hành và thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử trở nên thuận lợi, chính xác và dễ dàng hơn rất nhiều” - ông Hiếu nhấn mạnh.