TP.HCM sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ tại phường An Khánh 12/03/2026 19:24

(PLO)- Theo kế hoạch, trong tháng 5 -2026, TP.HCM tổ chức thực hiện cuộc đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô R1, R2, R3, R4, R5 tại phường An Khánh.

Phương án bán đấu giá hai khối nhà (khối R1, R2, R3 gồm 2.220 căn hộ và khối R4, R5 gồm 1.570 căn hộ) với mục đích nhà ở thương mại.

Theo kế hoạch, trong tháng 3-2026, UBND phường An Khánh hoàn thành việc tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đô thị theo hướng tối ưu hóa các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất và đảm bảo phát triển bền vững.

Từ tháng 3-2026 đến tháng 4-2026, thủ tục lựa chọn đơn vị lập chứng thư thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, thực hiện song song với việc thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản công.

Đồng thời, xác định giá khởi điểm để đấu giá; lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc bán đấu giá tài sản công.

Trong tháng 5-2026, TP.HCM tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản. Sau đó, ký hợp đồng mua bán tài sản; thanh toán tiền mua tài sản và xuất hóa đơn bán tài sản công; nộp tiền và xác nhận đã nộp đủ tiền trúng đấu giá; thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan (trước bạ tài sản); tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

Cuối cùng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND phường An Khánh tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc liên quan công tác đấu giá đối với 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 theo đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt.

Đảm bảo việc đấu giá 3.790 căn hộ chung cư thuộc các lô đất R1, R2, R3, R4 và R5 tại phường An Khánh thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định pháp luật và đảm bảo không gây thiệt hại, thất thoát tài sản công.