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Vàng miếng SJC được ‘thả cửa’ cho người mua

(PLO)- Thị trường vàng miếng SJC trong nước đang chứng kiến nghịch lý. Đó là giá càng rẻ, mua càng dễ thì người mua lại càng thưa thớt, trái ngược với khi giá vàng liên tục lập đỉnh.

Video: Bỗng dưng được mua vàng SJC thoải mái

Ngày 6-6, chốt phiên giao dịch cuối tuần, vàng miếng SJC tiếp tục giảm thêm ba triệu đồng mỗi lượng, nối dài chuỗi phiên giảm giá sang ngày thứ năm liên tiếp. Người mua được mua vàng miếng SJC thoải mái, không còn bị giới hạn số lượng như trước.

THUỲ LINH - ĐÀ GIANG - NHẬT ANH
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