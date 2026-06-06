Vàng miếng SJC được ‘thả cửa’ cho người mua 06/06/2026 20:15

(PLO)- Thị trường vàng miếng SJC trong nước đang chứng kiến nghịch lý. Đó là giá càng rẻ, mua càng dễ thì người mua lại càng thưa thớt, trái ngược với khi giá vàng liên tục lập đỉnh.