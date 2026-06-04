Giá vàng nội trượt dốc, thấp hơn vùng đỉnh gần 35 triệu đồng/lượng 04/06/2026 10:20

(PLO)- Kể từ đầu tháng 6 đến nay, giá vàng trong nước liên tục trượt dốc, nới rộng khoảng cách so với vùng giá cao kỷ lục đến gần 35 triệu đồng mỗi lượng.

Sáng ngày 4-6, giá vàng miếng tại Công ty SJC tiếp tục giảm thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua, xuống còn 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Sau 4 phiên giảm giá liên tiếp với biên độ giảm đồng đều, mỗi lượng vàng miếng “rơi” thêm 2 triệu đồng so với cuối tháng 5.

Tương tự, vàng nhẫn 9999 cũng có mức giảm tương đương, hiện đang được giao dịch ở mức 153,3 - 156,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn 24K tại Mi Hồng chỉ giảm 200.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, cùng được niêm yết ở mức 153,8 - 155,5 triệu đồng/lượng. So với Công ty SJC, giá vàng miếng tại Mi Hồng đang thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng trong nước đang đi ngược chiều với giá vàng thế giới. Ảnh: T.L

Trên thị trường tự do, vàng miếng SJC đang giao dịch với mức giá khá tương đồng với thị trường chính thức, 153,5 - 155 triệu đồng/lượng.

Ngược chiều với thị trường vàng trong nước, giá vàng thế giới bất ngờ tăng thêm khoảng 40USD/ounce, lên 4.473 USD/ounce trong bối cảnh giá đồng USD và giá dầu thô đồng loạt đi xuống. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới đạt hơn 142 triệu đồng/lượng chưa bao gồm thuế, phí.

"Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau động thái bán ròng vào tháng 3, các ngân hàng trung ương đã nhanh chóng quay lại mua ròng trong tháng 4 với tổng khối lượng đạt 17 tấn. Đây là sự phục hồi đáng kể sau đợt bán ròng trước đó” - bà Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương của WGC nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ba Lan tiếp tục dẫn đầu xu hướng tích lũy vàng khi mua thêm 14 tấn trong tháng 4, nâng tổng lượng mua từ đầu năm lên 45 tấn và đưa dự trữ vàng lên mức 595 tấn, tương đương khoảng 30% tổng dự trữ quốc gia.

Trong khi đó, Trung Quốc gia tăng tốc độ mua vào với 8 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12-2024, qua đó kéo dài chuỗi mua liên tiếp lên 18 tháng, đưa tổng dự trữ lên khoảng 2.322 tấn, chiếm 9%.

Ở châu Âu, Cộng hòa Séc duy trì chiến lược tích lũy ổn định khi mua thêm 3 tấn trong tháng 4, đánh dấu tháng thứ 38 liên tiếp gia tăng dự trữ, hiện đạt 79 tấn, tương đương 6%.

Ngược lại, Nga tiếp tục xu hướng bán ra với 6 tấn trong tháng, nâng tổng lượng bán từ đầu năm lên 22 tấn.

Dữ liệu cho thấy các ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Âu và châu Á vẫn là lực mua chủ đạo với mức mua trung bình lần lượt 12 tấn và 11 tấn mỗi tháng trong 36 tháng qua. Nhìn chung, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu duy trì mức mua ròng bình quân 29 tấn/tháng, củng cố vai trò của vàng trong chiến lược dự trữ dài hạn.

Ở chiều ngược lại, ngoài Nga, Ngân hàng Trung ương Uzbekistan đã bán ròng 1 tấn vàng trong tháng 4. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, nước này vẫn là bên mua ròng lớn thứ hai với tổng cộng 24 tấn. Đáng chú ý, vàng chiếm tỷ trọng rất lớn trong dự trữ của Uzbekistan, khoảng 88%, tương đương 414 tấn.