Giá vàng bất ngờ đảo chiều đi lên, vàng nhẫn 9999 'vượt mặt' vàng miếng SJC 03/02/2026 10:45

(PLO)- Giá vàng đảo chiều đi lên sau ba phiên giảm mạnh, kéo theo những xáo trộn lớn trên thị trường vàng, khiến chênh lệch giữa hai thị trường giãn rộng đến 23 triệu đồng/lượng.

Ngày 3-2, tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được điều chỉnh tăng đồng loạt 7,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua bán, ghi nhận nhịp tăng mạnh nhất ngay từ đầu phiên.

Theo đó, vàng miếng SJC hiện giao dịch quanh mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng. Mặt bằng giá này cũng được nhiều doanh nghiệp lớn như Sacombank-SBJ, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu… niêm yết giá mua bán tương đương.

Giá vàng nhẫn 9999 phân hóa mạnh chưa từng thấy

Tuy nhiên, diễn biến đáng chú ý nhất của thị trường lại nằm ở phân khúc vàng nhẫn 9999. Dù cùng là vàng 24K nhưng giá vàng nhẫn đang cho thấy sự phân hóa rất mạnh giữa các doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Sacombank-SBJ, vàng nhẫn trơn được niêm yết ở mức 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng, tăng 6,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua. Trong khi đó, Mi Hồng điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 tăng 6,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tới 7,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá giao dịch lên 171 - 173,5 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn 24K ép vỉ ở mức cao hơn hẳn, lên tới 172 - 175 triệu đồng/lượng, tăng 5,5 triệu đồng so với phiên gần nhất.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết nhẫn tròn 24K ép vỉ ở mức cao hơn hẳn, lên tới 172 - 175 triệu đồng/lượng. Ảnh: T.L

Như vậy, dù cùng là vàng nhẫn 9999, giá bán ra trên thị trường hiện dao động rất rộng, nơi thấp nhất quanh 170,7 triệu đồng/lượng, trong khi có doanh nghiệp bán ra tới 175 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa các thương hiệu lên tới gần 4,3 triệu đồng/lượng, cho thấy sự khác biệt về chính sách giá trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh và nguồn cung trong nước đã cạn kiệt.

Trên thị trường quốc tế, sau chuỗi 3 phiên lao dốc, giá vàng thế giới từ vùng đỉnh 5.600 USD/ounce đã rơi xuống 4.665 USD/ounce, tương ứng mức giảm gần 1.000 USD/ounce chỉ trong vỏn vẹn 3 ngày, đến hôm nay đã quay đầu phục hồi về ngưỡng 4.770 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 150,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế phí.

Dù vận động cùng chiều với giá vàng thế giới nhưng mức độ điều chỉnh giữa hai thị trường lại cho thấy sự lệch pha rõ rệt. Trong khi vàng quốc tế “bốc hơi” tới khoảng 31,5 triệu đồng/lượng thì giá vàng miếng SJC trong nước chỉ giảm gần 24 triệu đồng/lượng.

Chính biên độ điều chỉnh không tương xứng này đã khiến khoảng cách chênh lệch giữa vàng miếng SJC và giá vàng thế giới tiếp tục bị kéo giãn. Từ độ vênh giữa hai thị trường dao động từ 15–17 triệu đồng/lượng duy trì suốt nhiều tuần trước đó, hiện đã nới rộng lên khoảng 23 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy nguồn cung hạn chế, cơ chế giá mang tính đặc thù cùng với tâm lý giữ vàng cho chắc vẫn hiện diện rất rõ.

Thị trường vàng thế giới đang nỗ lực neo ở vùng đáy quan trọng, 4.700 USD/ounce, bất chấp loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn nhiều so với dự báo.

Theo Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất trong tháng 1 bất ngờ tăng vọt lên 52,9 điểm, đảo chiều mạnh so với mức 47,9 điểm của tháng 12. Con số này vượt xa kỳ vọng của giới phân tích, trong bối cảnh thị trường trước đó dự đoán sản xuất tiếp tục suy yếu với PMI chỉ quanh 48,5 điểm. PMI vượt mốc 50 cho thấy khu vực sản xuất đã quay trở lại vùng mở rộng sau thời gian dài co hẹp.

Người dân mua vàng loại 0,1 chỉ tại cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) vào sáng ngày 1-2. Ảnh: T.L

Dù dữ liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu tích cực, giá vàng không suy yếu tương ứng. Sau đợt bán tháo mạnh trong phiên đêm qua khiến giá có thời điểm rơi về vùng 4.400 USD/ounce, lực mua kỹ thuật đã nhanh chóng xuất hiện, giúp giá phục hồi đáng kể.

Diễn biến này cho thấy thị trường vàng vẫn đang trong quá trình tái cân bằng sau cú điều chỉnh mạnh nhất trong một ngày gần đây, thay vì bước vào một xu hướng giảm bền vững.

Xếp hàng thuê mua vàng: Lãi rơi vào người chờ

Trong bối cảnh nguồn cung vàng khan hiếm, mua được vàng gần như phải nhờ vào yếu tố may mắn.

Thực tế, tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng lớn tại Hà Nội, cảnh người dân xếp hàng đi mua vàng từ sáng sớm rất thường xuyên và bắt đầu xuất hiện những nhóm xếp hàng thuê để mua vàng nhẫn.

Theo đó, trên mạng xã hội, dễ dàng bắt gặp các bài viết rao tìm “đồng đội” đứng xếp hàng hộ với mức phí vô cùng hấp dẫn. Có người chấp nhận đứng chờ 3 tiếng đồng hồ chỉ để mua được tối đa 2 chỉ/người, rồi cách ngày quay lại. Ai mua quá 2 chỉ phải đợi tới 10 ngày mới nhận đủ hàng.

Nhiều người đi xếp mua vàng thay cho người khác để lấy tiền công. Ảnh minh họa: TL

Tiền công xếp hàng vì thế cũng được “định giá” chẳng kém gì vàng. Mức phổ biến là khoảng 100.000 đồng mỗi chỉ, chỉ nhận đơn từ 5 chỉ trở lên; thậm chí có trường hợp đẩy phí chênh lệch lên tới 300.000 đồng/chỉ.

Chỉ với đơn tối thiểu 5 chỉ, khoản chênh đã mang về 1,5 triệu đồng sau một buổi đứng chờ. Nếu “gom” được tới 2 lượng, tiền công có thể lên tới 6 triệu đồng, đủ để biến việc xếp hàng thành một khoản sinh lời ngắn hạn đúng nghĩa.

Dĩ nhiên, rủi ro được đẩy sang phía người mua cuối cùng. Nếu xuống tiền ngay vùng đỉnh và giá vàng bất ngờ quay đầu đi xuống, người xếp hàng thuê vẫn ung dung bỏ túi tiền công, trong khi người mua chỉ còn cách “đứng trên đỉnh”, chờ thị trường đổi gió.

Đáng chú ý, hoạt động này không còn mang tính đơn lẻ. Nhiều nhóm rủ nhau lập đội, phân công đi xếp hàng thuê như một nghề thời vụ.