Video xe tải tông xe khách 29 chỗ chở học sinh đang dừng 18/03/2026 12:25

(PLO)- Camera an ninh ghi lại cho thấy khi xe khách 29 chỗ đang dừng đón học sinh đến trường thì bị xe tải tông phía sau.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18-3, trên đoạn đường liên xã thuộc địa phận xóm Xuân Lai, (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) giữa xe tải và xe khách làm một số học sinh bị thương.

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng.

Vào thời điểm nêu trên, xe khách 29 chỗ ngồi đang dừng bên đường để rước các em học sinh đến trường thì bất ngờ bị xe tải chạy tới tông vào sau xe. Cú tông mạnh đẩy xe khách lao đi một đoạn. Hậu quả, xe khách hư hỏng nặng phía sau, các em học sinh hoảng loạn, trong đó một số em bị thương.

Camera an ninh bên đường ghi lại hiện trường vụ tai nạn.

Ông Vũ Xuân Công, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách có khoảng 10 học sinh. Hai học sinh bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị vết thương. Tại hiện trường cho thấy xe tải cũng bị vỡ kính lái.

Học sinh bị thương trong vụ tai nạn được sơ cứu rồi đưa đến cơ sở y tế.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra, làm rõ.