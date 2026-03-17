Từ hình ảnh camera, công an truy ra kẻ cướp giật túi xách của cô gái 17/03/2026 17:02

(PLO)- Sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, Công an xã Kim Liên đã trích xuất camera, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Chiều 17-3, Công an xã Kim Liên (tỉnh Nghệ An) cho biết đã bắt giữ Lê Văn Thắng (32 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản.

Thắng đi áp sát xe chị P để cướp túi đựng tài sản. Ảnh cắt từ video clip.

Trước đó, chiều 5-3, Công an xã Kim Liên nhận được đơn trình báo của chị N.T.P (trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An) về việc bị cướp giật túi xách bên trong có tiền và giấy tờ.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-2, chị P đang đi xe máy trên tỉnh lộ 539C theo hướng từ xã Kim Liên đến xã Hưng Nguyên Nam. Lúc này, một nam thanh niên đi xe máy nhãn hiệu Wave màu xanh cùng chiều đã áp sát, cướp giật túi xách chị đang đeo trên vai phải. Tài sản bị mất gồm một hộ chiếu, một thẻ ID đều mang tên N.T.P và 2,9 triệu đồng.

Camera an ninh ghi lại sự việc

Sau khi gây án, kẻ cướp bỏ chạy về hướng xã Hưng Nguyên Nam. Công an xã Kim Liên đã lấy lời khai bị hại, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất camera an ninh để làm rõ. Hình ảnh từ camera cho thấy diễn biến sự việc hoàn toàn khớp với trình báo của chị P.

Đến ngày 6-3, Công an xã Kim Liên đã xác định và bắt giữ Lê Văn Thắng. Theo hồ sơ, Thắng là đối tượng nghiện, có hai tiền án về ma túy, thường hoạt động lưu động tại địa bàn các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh (cũ). Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận do thiếu tiền mua ma túy nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản.