Khởi tố 5 bị can lừa đảo đầu tư tiền mã hóa FTXF hàng chục tỉ đồng 17/03/2026 08:04

Sáng 17-3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế điều tra, khám phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tống đạt các quyết định các bị can trong vụ án.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm lừa đảo này do Trần Nam Chung (40 tuổi, trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu. Nhóm của Chung lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa để huy động tiền của nhiều người thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Chung thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược có tạo bot can thiệp.

Để tạo niềm tin, Chung quảng bá đồng FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như: sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX, mạng xã hội doanh nghiệp WETAON, cổng thanh toán PAYGATE, sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA.

Cơ quan điều tra khám xét các địa điểm làm việc của nhóm lừa đảo.

Ngoài ra, nhóm Chung tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết về dự án nhằm mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng mua, nắm giữ lâu dài. Khi khách hàng đã mua FTXF, các đối tượng thực hiện bán tống bán tháo số lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, mất thanh khoản để chiếm đoạt tiền. Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng huy động lên tới hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vai trò của những người liên quan.

Để phục vụ điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo các nhà đầu tư token FTXF từ năm 2021 đến nay liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (địa chỉ: số 382 Khâm Thiên, quận Đống Đa, TP Hà Nội; số điện thoại cán bộ thụ lý: 0993297726) trước ngày 31-3-2026 để giải quyết.