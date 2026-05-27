UBND tỉnh Gia Lai giao công an xác minh, xử lý vụ nam sinh lớp 8 bị tấn công bằng rìu 27/05/2026 15:45

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì xác minh, xử lý nghiêm vụ một nam sinh lớp 8 bị bạn học dùng rìu đánh vào đầu.

Ngày 27-5, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ học sinh lớp 8 bị bạn dùng rìu đánh vào đầu; đồng thời, triển khai các biện pháp ổn định tình hình, hỗ trợ học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện rà soát công tác quản lý học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; tăng cường kỹ năng sống, phòng, chống bạo lực học đường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai, sự việc xảy ra khoảng 13 giờ ngày 21-5 tại Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Thống Nhất. Trong tiết học môn công nghệ, khi giáo viên chuẩn bị tiết học, học sinh NHN đã dùng rìu (giấu trong balo) đánh vào vùng đầu học sinh HĐUL.

Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Cừ đưa cháu L đi cấp cứu tại Bệnh viện 331 và chuyển đến Bệnh viện Quân y 211, được chẩn đoán tụ máu não. Do vết thương nặng, gia đình chuyển đến bệnh viện ở TPHCM để tiếp tục điều trị.

Công an phường Thống Nhất đã đưa cháu NHN về trụ sở để làm rõ, lấy lời khai những người liên quan vụ việc. Đến nay, học sinh HĐUL tỉnh táo, đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.