Cơ hội vàng cho MU chiêu mộ tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu 27/05/2026 07:09

(PLO)- Michael Carrick đã nhận được "bật đèn xanh" để chiêu mộ một trong những tiền đạo ghi bàn nhiều nhất thế giới cho MU.

MU có cơ hội chiêu mộ một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do đình đám vào mùa hè. Theo đó, Robert Lewandowski có thể giải quyết điểm yếu trong đội hình của đội chủ sân Old Trafford mùa hè này. Tiền đạo giàu kinh nghiệm người Ba Lan sắp rời Barcelona, ​​tạo cơ hội vàng cho đội bóng của Michael Carrick thuyết phục anh đến Old Trafford, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Cầu thủ 37 tuổi Lewandowski vẫn tiếp tục là một chân sút ghi bàn xuất sắc, dù vị trí của anh tại đội chủ sân Camp Nou đã bị giảm sút. Lewandowski đã ghi 14 bàn thắng giúp Barca giành chức vô địch La Liga, với hiệu suất ghi bàn trung bình cứ sau 118 phút thi đấu tại giải đấu là một bàn.

ESPN đưa tin Lewandowski đã từ chối gia hạn hợp đồng với Barcelona với mức lương thấp hơn sau khi mất vị trí đá chính trong đội hình của HLV Hansi Flick. Có thông tin cho rằng tiền đạo người Ba Lan đã thu hút sự quan tâm từ các CLB khắp châu Âu, cũng như từ Saudi Arabia và Mỹ, dù anh vẫn chưa quyết định bước đi tiếp theo của mình. Một điều chắc chắn là: anh sẽ không còn thi đấu cho Barcelona mùa giải tới.

Lewandowski đã ghi 120 bàn thắng trong 193 trận đấu cho Barcelona. Ảnh: Gongora/NurPhoto

Tương lai không chắc chắn của Lewandowski mang đến cho MU cơ hội vàng chiêu mộ một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do đình đám nhất châu Âu. Từng tỏa sáng ở cả Đức và Tây Ban Nha, cầu thủ kỳ cựu này vẫn chưa có cơ hội thể hiện tài năng ở bóng đá Anh, và việc chuyển đến MU có thể hấp dẫn anh.

Việc chiêu mộ một tiền đạo mới không phải là ưu tiên hàng đầu của MU, mà việc tăng cường tuyến giữa mới là ưu tiên số một. Tuy nhiên, một tiền đạo đẳng cấp thế giới có thể chuyển nhượng tự do không bao giờ nên bị bỏ qua, đặc biệt là khi MU đang chuẩn bị trở lại Champions League.

Đội bóng của HLV Michael Carrick đã có được lợi thế khi không phải tham gia bất kỳ giải đấu châu Âu nào mùa này, nhưng chiến dịch sắp tới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu hơn đối với đội hình. Tiền đạo trẻ Benjamin Sesko đã gây ấn tượng trong thời gian HLV Carrick dẫn dắt, nhưng vẫn đang nỗ lực để khẳng định vị trí và hoàn thiện lối chơi của mình.

Cả Matheus Cunha và Bryan Mbeumo đều có khả năng dẫn dắt hàng công, nhưng Lewandowski sẽ mang đến một khía cạnh hoàn toàn khác cho Manchester United. Anh ấy đã là một tiền đạo cắm hàng đầu châu Âu trong hơn một thập kỷ và có thể truyền đạt kinh nghiệm ghi bàn của mình cho Sesko và các thành viên khác trong đội.

Lewandowski là sự bổ sung đáng giá cho MU. ẢNH: NURPHOTO

Đây là mô hình mà Manchester United đã áp dụng nhiều lần trong những năm gần đây. Zlatan Ibrahimovic đã tạo ra tác động ngay lập tức, Edinson Cavani trở thành cầu thủ được người hâm mộ "quỷ đỏ" yêu thích và Cristiano Ronaldo ghi 27 bàn thắng trong 54 lần ra sân trước khi kết thúc giai đoạn thứ hai của anh tại Old Trafford.

Khả năng ghi bàn của Lewandowski vẫn sắc bén như thường lệ. Tiền đạo người Ba Lan chắc chắn sẽ rất thích thú với cơ hội chứng tỏ bản thân ở Anh, ngay cả khi chỉ đóng vai trò dự bị, trong khi hàng công của MU có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm dày dặn của anh ở cấp độ cao nhất.

Trong bốn năm thi đấu cho Barcelona, ​​Lewandowski đã ba lần vô địch La Liga. Hơn nữa, kể từ năm 2010, Lewandowski đã tích lũy được 13 danh hiệu vô địch quốc gia trong suốt thời gian khoác áo Borussia Dortmund, Bayern Munich và CLB xứ Catalan. Khát khao thành công của Lewandowski có thể chứng tỏ là vô cùng quý giá đối với đội bóng của Carrick khi MU hướng đến mục tiêu tiến lên và cạnh tranh giành danh hiệu vào mùa tới.