Arteta tin chắc Arsenal vô địch Champions League 25/05/2026 13:01

Mikel Arteta đã cùng các cầu thủ Arsenal nâng cao chiếc cúp Premier League, vượt qua được rào cản và chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên của CLB. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông "tin chắc" Arsenal có thể vô địch Champions League sau khi cuối cùng cũng nâng cao chiếc cúp Premier League.

Vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha, người được các cầu thủ Arsenal tri ân tại sân Selhurst Park sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng cuối cùng Premier League, nói: "Chiếc áo này đại diện cho một điều gì đó khác biệt. Giờ đây chúng ta có cơ hội tạo nên lịch sử mới cho Arsenal. Tôi tin chắc chúng ta sẽ làm được (vô địch Champions League)".

Các cầu thủ Arsenal nâng Mikel Arteta lên không trung tri ân. ẢNH: EPA

Trong khi đó, đội trưởng Arsenal Martin Odegaard đã khẳng định rõ ràng sẽ không có màn ăn mừng quá khích nào đêm qua khi Arsenal đang tập trung vào mục tiêu lật đổ PSG trong trận chung kết Champions League tại Budapest vào cuối tuần này.

Martin Odegaard nói: "Chúng tôi đã có một buổi lễ ăn mừng tuyệt vời vào thứ Ba tuần trước. Không khí thật tuyệt vời. Mọi người đều rất vui vẻ. Nhưng chúng tôi còn một trận chung kết quan trọng nữa chỉ sau một tuần nữa, vì vậy chúng tôi sẽ đợi đến sau trận đấu mới tổ chức tiệc!.

Nếu chúng tôi làm được điều đó, thì thật không thể tin được. Chúng tôi đang sống trong giấc mơ, vô địch Ngoại hạng Anh và lọt vào chung kết Champions League. Tôi đã trò chuyện với người bạn của mình về việc lớn lên và mơ ước điều này, và giờ chúng tôi đã ở đây rồi. Chúng tôi phải sẵn sàng và nỗ lực hết mình, hy vọng chúng tôi sẽ làm được".

Arsenal nâng cao danh hiệu Premier League. ẢNH: EPA

Arteta cũng thừa nhận có những lúc ông nghi ngờ liệu mình có phải là người phù hợp để dẫn dắt Arsenal đến chiến thắng hay không. Sau khi bật khóc trước các cổ động viên đến cổ vũ, Arteta giải thích: "Có những nghi ngờ rằng có lẽ tôi không phải là người phù hợp.

Tôi có thể kiểm soát được nhiều thứ, nhưng cũng có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, đó là lúc bạn cần những người giỏi nhất bên cạnh. Đôi khi, khi bạn đang nghi ngờ, chính những người đó sẽ nói rằng chúng ta sẽ làm được và chúng ta sẽ làm cùng bạn".

Đồng chủ tịch Arsenal, Josh Kroenke, đã có mặt cùng cha mình, Stan, và cùng nhau cầm chiếc cúp Premier League về phía các cổ động viên đang hân hoan. Và sau khi cuối cùng cũng bổ sung được danh hiệu vô địch vào bộ sưu tập thành tích thể thao của mình, Josh Kroenke thừa nhận đây là chiến thắng khó khăn nhất.

Josh Kroenke (trái) và Stan Kroenke bên chiếc cúp Ngoại hạng Anh. ẢNH: MIRROR

Josh Kroenke nói: "Các bạn có thể thấy, cảm nhận và nghe được ý nghĩa của điều này. Tất cả người hâm mộ phía sau tôi đều vô cùng xúc động sau 22 năm. Nếu ai xứng đáng với điều này, thì đó chính là nhóm người này.

Chúng tôi đã đầu tư vào Arsenal về mặt tình cảm, tài chính, mọi thứ. CLB này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Tôi nghĩ phải mất vài năm một số người mới nhận ra điều đó thực sự có nghĩa là gì, nhưng chúng tôi có những con người, cầu thủ và HLV tuyệt vời. Chúng ta chỉ cần tiếp tục cung cấp các nguồn lực để làm nên những điều kỳ diệu như họ đã làm được trong mùa giải này.

Đây là một điều vô cùng đặc biệt. Nó diễn ra chậm hơn so với các giải vô địch của chúng tôi ở Mỹ khi có hệ thống vòng play-off. Hệ thống tính điểm là một quá trình gian khổ, phải dành lời khen cho ban huấn luyện, các cầu thủ và Mikel Arteta vì đã giữ vững tinh thần. Họ xứng đáng với điều này. Hôm nay là ngày để tận hưởng, ngày mai chúng ta sẽ quay lại làm việc vì còn một trận đấu nữa".