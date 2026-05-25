Tài xế tăng tốc tông ô tô vào nhóm người rồi bỏ chạy 25/05/2026 09:29

(PLO)- Trong đêm tối, nam tài xế tăng tốc tông vào nhóm người đang đứng phía trước và cán qua một nạn nhân.

Đêm 25-5, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh xe ô tô cá nhân màu trắng tăng tốc tông vào đám đông, cán trúng một người đang đứng phía trước.

Chiếc ô tô lúc xảy ra vụ việc.

Sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng xe cứu người bị thương mà tăng tốc chạy trốn. Sự việc khiến nhiều người chứng kiến hốt hoảng, la hét.

Clip thể hiện nạn nhân bị xe tông, cán qua và bị thương nằm bên đường. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút đêm 24-5, trước khu vực nhà hàng TĐ (đường Lê Mao kéo dài, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Clip người dân ghi lại sự việc.

Trước khi chiếc xe lao vào đám đông, giữa một nam thanh niên và nhóm người khác đã xảy ra cãi vã, thách thức nhau. Nạn nhân bị thương sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 25-5, Công an phường Thành Vinh cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị ô tô cán bị thương trên địa bàn.