Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương và 7 đồng phạm 23/05/2026 17:34

(PLO)- Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương cùng nhiều cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố do lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Ngày 23-5, VKSND khu vực 3, TP Huế cho biết vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 7 người và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một người liên quan đến những sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (Công ty Minh An).

Lực lượng chức năng đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ thêm nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng liên quan trực tiếp đến hành vi lập khống hồ sơ.

Lực lượng chức năng tổ chức khám xét nơi làm việc của ông Phạm Ngọc Dũng. Ảnh: VKSND khu vực 3 TP Huế

Theo hồ sơ, năm 2025, BQLRPH Bắc Sông Hương được giao làm chủ đầu tư 4 dự án trồng và chăm sóc rừng thay thế trên địa bàn TP Huế với tổng diện tích 210 ha, tổng giá trị hợp đồng hơn 18,5 tỉ đồng.

Nguồn vốn này được trích từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế. Công ty Minh An là đơn vị trúng thầu thi công toàn bộ.

Hợp đồng và quy trình kỹ thuật đã phê duyệt yêu cầu nghiêm ngặt các bước: xử lý thực bì, cuốc hố, bón lót phân NPK 16-8-8 và lấp hố từ 5-10 ngày trước khi trồng.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc BQLRPH Bắc Sông Hương cấu kết với ông Lê Hồng Khanh, người điều hành Công ty Minh An, các tổ thi công đã cố ý bỏ qua các giai đoạn cốt lõi này, tiến hành cuốc hố và trồng cây ngay lập tức.

Dù biết rõ đơn vị thi công làm sai quy định, nhóm cán bộ giám sát của BQLRPH Bắc Sông Hương là Huỳnh Trí, Hồ Vĩnh Hưng, Dương Tiến Mạnh, Ngô Đức Thạch vẫn bắt tay với nhóm lãnh đạo Công ty Minh An là Trần Quốc Dũng, Trương Quang Hội để ký hợp thức hóa các biên bản nghiệm thu đạt chất lượng.

Mục đích của hành vi gian dối này là hoàn thiện hồ sơ đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng TP Huế giải ngân 70% số tiền trồng rừng năm thứ nhất. Hậu quả, vụ việc đã gây thiệt hại cho quỹ số tiền hơn 750,8 triệu đồng.

Sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, người chủ mưu còn chỉ đạo cấp dưới khai báo gian dối với cơ quan Công an. Đồng thời, nhóm này tiến hành tiêu hủy các hồ sơ, tài liệu nghiệm thu hạng mục bón phân, lấp hố nhằm mục đích đối phó, che giấu cơ quan chức năng.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.