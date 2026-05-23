TP.HCM: Chủ tịch xã được quyền tiếp nhận người không chuyên trách làm công chức 23/05/2026 04:22

(PLO)- Các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã vào các vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.HCM.

Quy định này áp dụng đối với công chức đang làm việc tại các sở, ban, ngành và UBND cấp xã thuộc TP.HCM; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

TP.HCM ban hành quy định mới về phân cấp quản lý công chức. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo đó, các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (được nêu tại điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP của Chính phủ) vào các vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng.

Sở Nội vụ quyết định điều động công chức từ các cơ quan hành chính thuộc phạm vi TP quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi hệ thống chính trị TP và tiếp nhận công chức ngược lại. Quy định này trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP.

Các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định điều động công chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP. Đồng thời, các cơ quan này tiếp nhận công chức ngược lại, trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP và thẩm quyền điều động của Sở Nội vụ.

Cạnh đó, Sở Nội vụ cũng quyết định biệt phái công chức từ các sở, ban, ngành TP, UBND cấp xã sang các cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài phạm vi hệ thống chính trị TP và tiếp nhận công chức biệt phái ngược lại. Quy định này trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP.

Các sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TP và tiếp nhận công chức biệt phái ngược lại. Quy định này trừ các trường hợp công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP và thẩm quyền biệt phái của Sở Nội vụ.

Cũng theo quy định này, các sở, ban, ngành TP quyết định bổ nhiệm; bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; luân chuyển; từ chức, miễn nhiệm và tạm đình chỉ đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành TP.

Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm nêu trên là cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật công chức giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, sở, ban, ngành TP và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định kỷ luật công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.