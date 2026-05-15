100% cán bộ, công chức TP.HCM phải thạo kỹ năng số 15/05/2026 16:20

(PLO)- Thủ trưởng sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND TP.HCM về việc đảm bảo 100% người lao động có hiểu biết về chuyển đổi số.

UBND TP.HCM vừa có văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 22-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức.

TP.HCM triển khai thực hiện Chỉ thị số 14 ngày 22-4-2026 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ về sự cần thiết học tập, nâng cao kiến thức kỹ năng số. Cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, nghiêm túc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng số, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Sử dụng bộ học liệu được ban hành theo Quyết định số 522/ 2026 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được đăng tải trên nền tảng “Bình dân học vụ số” để cán bộ, công chức, viên chức chủ động học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số.

Đồng thời, kiểm tra, đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số” hàng năm.

Các sở, ngành, địa phương cũng báo cáo, thống kê số lượng cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đã hoàn thành việc học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND TP về việc đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số; sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. Thời gian hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 31-12-2026.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành và đăng tải chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số đăng tải trên nền tảng “Bình dân học vụ số” để cán bộ, công chức, viên chức của TP tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian hoàn thành trước ngày 1-4-2027.

Sau năm 2027, chủ động cập nhật và đăng tải chương trình, học liệu để cán bộ, công chức, viên chức học tập kiến thức, kỹ năng số và phối hợp với Sở Nội vụ để triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức của TP.

Công an TP có nhiệm vụ chủ trì, hướng dẫn Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành, xã, phường, đặc khu trong sử dụng nền tảng “Bình dân học vụ số”…