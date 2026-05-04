TP.HCM: Hoàn thành 1.000 phòng học là tiêu chí đánh giá cán bộ năm 2026 04/05/2026 16:37

(PLO)- Theo UBND TP.HCM, kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ cho năm học 2026 - 2027”.

Theo UBND TP.HCM, dự kiến năm 2026, thành phố có khoảng 70 dự án trường học gồm 66 trường công lập và 4 trường ngoài công lập với 1.251 phòng học được xây mới. Tổng kinh phí đầu tư hơn 2,6 triệu tỉ đồng, tiến độ đầu tư kéo dài đến hết tháng 12-2026.

Công trình Trường THPT Hoàng Thế Thiện dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. ẢNH: ĐH

Trong đó, trước ngày 5-7, có 48 dự án dự kiến hoàn thành gồm 907 phòng học được xây dựng mới, 699 phòng học được tăng thêm với tổng kinh phí khoảng 3.696 tỉ đồng. Sau ngày 5-9, có 22 dự án dự kiến hoàn thành gồm 344 phòng học xây mới, 311 phòng học tăng thêm với tổng kinh phí khoảng 2.568 tỉ đồng.

Tiêu chí để đánh giá đảng viên, cán bộ

Để đạt mục tiêu trên, UBND TP.HCM nhấn mạnh phải áp dụng tinh thần "Chỉ bàn làm, không bàn lùi", "Vượt nắng thắng mưa", "Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "3 ca, 4 kíp". Các đơn vị thực hiện “6 rõ” nhằm hoàn thành 1.000 phòng học đúng hạn, chất lượng.

“Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và tăng cường kỷ luật, kỷ cương là yếu tố then chốt. Kết quả triển khai mục tiêu hoàn thành 1.000 phòng học sẽ là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 của từng đơn vị”, kế hoạch nêu rõ.

Đặc biệt, UBND TP.HCM phát động đợt thi đua cao điểm “100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học” gắn với chào mừng kỷ niệm 30-4 và Quốc khánh 2-9. Mục tiêu là sớm đưa công trình vào sử dụng, phục vụ kịp thời năm học 2026 - 2027.

UBND TP.HCM yêu cầu từ nay đến trước tháng 9-2025, lãnh đạo địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp lại cơ sở vật chất hiện có. Thành phố tạm thời chuyển đổi công năng các phòng chức năng thành phòng học hoặc xây dựng phòng học tạm nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Lãnh đạo các địa phương có trách nhiệm rà soát dự án nhà ở có hạng mục giáo dục, yêu cầu nhà đầu tư thực hiện xây dựng đồng bộ với tiến độ hạng mục nhà ở. Các công trình hoàn thành trước ngày 5-9 sẽ được gắn biển chào mừng kỷ niệm 50 năm TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND TP.HCM cũng sẽ biểu dương đơn vị vượt tiến độ, đồng thời kiên quyết xử lý trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu yếu kém và người đứng đầu địa phương nếu xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan.

Bố trí kịp thời nguồn vốn, rút ngắn thời gian thẩm định

Sở Tài chính được giao chủ trì tham mưu UBND TP bố trí kịp thời nguồn vốn cho các dự án xây dựng phòng học. Thành phố ưu tiên giải ngân đối với các dự án hoàn thành trước ngày 5-9. Sở Tài chính cũng nghiên cứu cơ chế tạm ứng linh hoạt, không để xảy ra tình trạng ách tắc dòng tiền làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định thiết kế xây dựng, ưu tiên giải quyết nhanh các hồ sơ thuộc kế hoạch “150 ngày đêm”. Đồng thời, đơn vị tăng cường kiểm tra năng lực nhà thầu, kiên quyết xử lý, thay thế đơn vị thi công chậm tiến độ.

Chủ đầu tư tổ chức thi công theo phương thức tăng tốc, huy động hợp lý nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục. Thành phố yêu cầu rút ngắn 30% đến 50% quy trình thủ tục thực hiện các khâu thiết kế, thẩm định, đấu thầu nhằm bảo đảm tiến độ.

Song song đó, các đơn vị ứng dụng công nghệ trong quản lý như nhật ký điện tử, camera giám sát công trường nhằm bảo đảm công khai, minh bạch. Chủ đầu tư quản lý chặt việc thực hiện hợp đồng, kiên quyết áp dụng chế tài đối với các trường hợp vi phạm.