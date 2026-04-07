TP.HCM: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5-9 07/04/2026 05:45

(PLO)- Nằm trong chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học mới, hàng loạt công trình trường học tại các "điểm nóng" về áp lực sĩ số như phường An Lạc, phường Bình Hưng Hòa..., TP.HCM đang nỗ lực vượt tiến độ.

TP.HCM đang triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm nhằm hoàn thành 1.000 phòng học mới trước ngày 5-9. Đây là giải pháp cấp thiết để đáp ứng nhu cầu học sinh tăng nhanh, đồng thời từng bước thực hiện mục tiêu học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Gấp rút hoàn thiện, giảm áp lực tuyển sinh lớp 10

Công trình Trường THPT Hoàng Thế Thiện dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6. ẢNH: ĐH

Công trình Trường THPT Hoàng Thế Thiện (phường An Lạc) đang gấp rút hoàn thiện để kịp đón hơn 800 học sinh lớp 10 vào năm học mới 2026-2027.

Những ngày này, không khí làm việc trên công trường rất khẩn trương, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ. Đến thời điểm này, công trình đã đạt khoảng 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 và đưa vào sử dụng từ tháng 8.

Ông Trần Minh Kha, Hiệu trưởng, cho biết năm học vừa qua, trường tuyển sinh khóa đầu tiên với 515 em. Tuy nhiên, do công trình chưa hoàn thiện, thầy và trò phải học tạm tại một trường THCS lân cận. Sắp tới khi trường mới đưa vào sử dụng, dự kiến trường tuyển 18 lớp 10 với khoảng 810 em.

Ông Trần Minh Kha, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Thế Thiện (thứ hai từ trái qua) ra công trình kiểm tra tiến độ thi công. Ảnh: ĐH

Ông Kha cho hay tại khu vực này, áp lực tuyển sinh đầu cấp luôn là bài toán khó. Với 14 trường THCS trên địa bàn, mỗi năm có khoảng 9.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9.

“Sự xuất hiện của Trường THPT Hoàng Thế Thiện với hơn 800 chỉ tiêu lớp 10 sẽ giúp giảm tải đáng kể cho các trường THPT công lập hiện hữu. Ngôi trường mới đi vào hoạt động sẽ giải bài toán áp lực về tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027” - ông Kha nhấn mạnh.

Công nhân đang thi công ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Ảnh: ĐH

Đánh giá về chiến dịch thi đua 150 ngày đêm, ông Kha cho rằng trong bối cảnh TP đang chịu áp lực lớn về nhu cầu học tập, đặc biệt là khối THPT, việc đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào sử dụng trước thềm năm học mới là một nỗ lực vượt bậc, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Dự án cải tạo và xây mới Trường THCS Chánh Hưng (phường Chánh Hưng) với tổng kinh phí 80 tỉ đồng cũng đang bước vào giai đoạn nước rút.

Có mặt tại công trường lúc 13 giờ 30, dưới cái nắng bỏng rát, công nhân vẫn làm việc cần mẫn, hăng say. Mọi người làm ngày làm đêm, tăng ca cả cuối tuần để đảm bảo tiến độ công trình.

Ông Dương Cao Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Chánh Hưng kiểm tra công trình. Ảnh: NQ

Ông Dương Cao Đức, Hiệu trưởng cho hay công trình được triển khai theo phương thức cuốn chiếu để đảm bảo không gián đoạn việc học.

Cụ thể, vào cuối tháng 4-2026, đơn vị sẽ bàn giao toàn bộ khối nhà cải tạo (48 phòng học và khối hội trường). Đến đầu tháng 6-2026, đơn vị thi công tiếp tục bàn giao khối xây mới cao 4 tầng (18 phòng), bao gồm khu hành chính và hệ thống phòng chức năng hiện đại.

Công nhân đang sơn khu phòng học cải tạo. Ảnh: NQ

“Việc đưa vào sử dụng 48 phòng học đáp ứng quy chuẩn giúp trường xóa bỏ tình trạng "lớp học chạy" vốn là áp lực lớn bấy lâu nay. Dự kiến từ năm học 2026-2027, sĩ số tại trường sẽ được kéo giảm để thực hiện lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia vào năm học 2027-2028” - ông Đức nói.

Trong quá trình trường sửa chữa, cải tạo, học sinh được bố trí học tạm tại trụ sở UBND quận 8 cũ.

Nhiều phòng học cải tạo xong đã được Trường THCS Chánh Hưng đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu học tập. Ảnh: NQ

Ngôi trường “hồi sinh” từ mảnh đất “chết”

Sau gần 1 năm thi công khẩn trương, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hoà đã dần hoàn thiện.

Từng là khu vực nghĩa trang với nhiều nỗi lo về ô nhiễm và tệ nạn, sự hiện diện của ngôi trường tiểu học khang trang, hiện đại không chỉ giải tỏa áp lực trường lớp mà còn mang lại niềm hạnh phúc cho người dân địa phương.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đang dần hoàn thiện. Ảnh: YH

Những ngày này, bà Văn Minh Tân, Hiệu trưởng luôn có mặt tại công trình để theo dõi tiến độ. Theo kế hoạch, vào ngày 15-4, trường sẽ chính thức tiếp nhận bàn giao công trình để chuẩn bị cho lễ khánh thành dự kiến vào cuối tháng 4.

"Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt tiến độ từ các cấp lãnh đạo và đơn vị thi công nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu học tập của con em địa phương trong năm học tới" - bà Tân nói.

Dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là một phần trong tổng thể quy hoạch sử dụng lại đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa sau khi TP.HCM thực hiện di dời.

Những công đoạn cuối cùng đang được công nhân thi công khẩn trương. Ảnh: YH

Ngôi trường này được thành lập và tuyển sinh từ năm học 2025-2026 với 140 học sinh (4 lớp). Trong lúc chờ công trình hoàn thiện, các em bố trí học tạm tại Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (phường Bình Hưng Hòa). Ngôi trường mới được khánh thành có quy mô 30 phòng, đáp ứng chỗ học khoảng 1.000 em.

Bà Tân cho biết, năm học tới, trường sẽ tuyển 10 lớp Một (khoảng 360 học sinh). Ngoài ra, trường sẽ phối hợp với phường vận động học sinh các khối 2, 3, 4 từ các trường lân cận (vốn đang chịu áp lực sĩ số lên đến 45-48 em/lớp) về trường mới để đưa sĩ số về mức chuẩn 35-36 em/lớp.

Với cơ sở vật chất hiện có, trường đảm bảo tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cho 100% học sinh, đáp ứng đúng tinh thần chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Không chỉ rộng rãi, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa còn được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tương tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng Lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường.

Bà Tân cũng cho biết ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một "điểm đen" về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ. "Nhìn ngôi trường khang trang mọc lên giữa khu dân cư, ai cũng phấn khởi. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của cả thầy và trò" - bà Tân nói.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết đã thành lập đoàn giám sát thực tế các dự án tại các "điểm nóng". Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo thực hiện đưa 1.000 phòng học mới vào phục vụ ngay từ khai giảng năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.

Để đạt được con số này, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan đề nghị các chủ đầu tư và đơn vị thi công tại 14 dự án trọng điểm phải triển khai làm việc xuyên ngày đêm. Đây là nỗ lực nhằm rút ngắn thời gian hoàn thành các dự án vốn được kế hoạch vào cuối quý IV năm nay sớm hơn để kịp tiến độ tuyển sinh. Song song đó, 41 dự án chuyển tiếp khác cũng đang được rốt ráo hoàn thiện để cung ứng thêm khoảng 900 phòng học cho học sinh toàn TP.