TP.HCM: Nhiều ngôi trường mới gấp rút cán đích

(PLO)- Sau nhiều năm chờ đợi, năm học này, người dân phường An Hội Tây vui vì con em được học gần nhà khi Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm được đưa vào sử dụng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2025-2026, toàn TP có 2,6 triệu học sinh, tăng gần 40.000 em so với năm học trước đó.

Để kịp lễ khai giảng năm học mới, những ngày này trên các công trường xây dựng, không khí làm việc sôi nổi, không kể trời nắng gắt hay mưa rào.

Được sự quan tâm của chính quyền, Trường THCS Hà Huy Tập (phường Gia Định) đang được đầu tư sửa chữa, cải tạo với tổng kinh phí 25 tỉ đồng.

Công trình được triển khai từ đầu tháng 8-2025. Thời điểm này, đội ngũ đang trong cao điểm thi công, hoàn thiện để kịp tiến độ.

Ngày 21-8, trời đổ mưa tầm tã nhưng mọi người vẫn làm việc rất khẩn trương. Một bộ phận lau dọn, nhóm khác vận chuyển đồ, khu vực còn lại là việc của nhóm ốp lát xây tường. Mỗi người mỗi việc, đều hết sức tập trung vào phần việc của mình.

Theo sát và chỉ đạo công việc chung, anh Đoàn Thiên Đăng, phụ trách kỹ thuật tại công trình, nói: “Chúng tôi đang cố gắng hết sức để ngôi trường mới được hoàn tất, kịp lễ khai giảng năm học này”.

Trường có 3 khu, trong đó khu C sửa chữa nhiều nhất gồm xây tường, lắp cửa, ốp lát gạch, đi lại hệ thống điện. Đến nay, mọi công đoạn của khu vực này gần hoàn tất.

“Phòng nào làm xong sẽ được lau dọn, sắp xếp bàn ghế theo như hiện trạng ban đầu. Để đảm bảo tiến độ như đã cam kết với trường, đội ngũ nhân công có thời điểm lên tới 120 người”.

“Tinh thần là chúng tôi bàn giao trường sớm nhất có thể nên mọi người làm việc xuyên tuần, xuyên lễ, tăng ca. Nhiều khi tôi cũng cảm thấy áp lực vì vừa phải đảm bảo chất lượng công trình, vừa phải đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, năm học mới đang cận kề nên mọi việc phải được triển khai gấp rút, nhanh gọn” - anh Đăng cho hay.

Suốt 3 tháng hè trường sửa chữa, ngày nào cô hiệu trưởng Hứa Thị Diễm Trâm cũng có mặt theo dõi, hỗ trợ anh em tại công trình. Nhiều hôm cô cùng với nhân viên trường vào bếp nấu những món ăn cho công nhân đang làm việc tại đây.

“Ngôi trường này xây dựng đã lâu nên cơ sở vật chất có phần xuống cấp. Khi được sửa chữa, cải tạo lại, mọi người đều rất phấn khởi. Năm học mới, được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang hơn, chắc chắn chất lượng giáo dục của trường sẽ khởi sắc” - cô Trâm nói.

Năm học 2025-2026, xã Bình Lợi đưa vào sử dụng 2 ngôi trường mới gồm 1 trường tiểu học và 1 trường THCS.

11 giờ trưa 22-8, trời nắng gắt nhưng công nhân vẫn hăng say làm việc. Tại ngôi Trường THCS Bình Lợi, công nhân đang miệt mài sơn các khu vực hành lang, hoàn thiện các khâu còn lại. Trang thiết bị phòng học sẽ được vận chuyển về trong tuần này để lắp đặt, kịp lễ khai giảng năm học.

Ngôi trường mới có quy mô 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng trên diện tích gần 24.114m2, tổng mức đầu tư hơn 180 tỉ đồng.

Sát với Trường THCS Bình Lợi là Trường Tiểu học Lê Minh Xuân 2 cũng đang dần hoàn thiện. Anh Trần Nguyên Khôi, đơn vị thi công cho biết sẽ bàn giao trường cho đơn vị thụ hưởng vào tuần này.

Trường có quy mô 30 phòng học, đầy đủ phòng chức năng trên diện tích đất gần 13.000m2, tổng mức đầu tư trên 135 tỉ đồng. Đặc biệt, trường có nhà thi đấu đa năng và hồ bơi được thiết kế hiện đại.

“Trường xây dựng từ ngày 4-9-2024, đang được tích cực hoàn thiện để bàn giao kịp thời đi vào hoạt động ngay đầu năm học mới. Trong thời gian qua, để kịp thời gian hoàn thành kế hoạch, đội ngũ nhân công thường xuyên tăng ca vào ban đêm, làm việc cả cuối tuần” - anh Khôi nói.



Những ngày này, giáo viên ngôi trường mới Mầm non Hoa Mai (phường Chánh Hưng) tất bật vào trường dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, đồ dùng, bố trí đồ chơi, trang trí phòng học chuẩn bị cho năm học mới.

Trường Mầm non Hoa Mai được đầu tư xây dựng với quy mô 1 trệt 2 lầu và 1 sân thượng. Trường gồm có các phòng học, 2 phòng chức năng, bếp ăn bán trú, sân chơi được trang bị các thiết bị hiện đại.

Có mặt rất sớm tại trường, cô Phạm Phương Quỳnh đang chuẩn bị các góc vui chơi để đón trẻ.

“Cơ sở vật chất, đồ chơi ở ngôi trường mới này được đầu tư khá đầy đủ, giúp trẻ phát triển được các kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức các hoạt động phong phú hơn” - cô Quỳnh vui vẻ.

Cô Trần Thị Anh Kiều, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, cho biết trường gồm 9 lớp, trong đó 1 nhóm trẻ từ 25-36 tháng tuổi, 2 lớp mẫu giáo từ 3-4 tuổi, 3 lớp mẫu giáo từ 4-5 tuổi, 3 lớp mẫu giáo từ 5-6 tuổi.

“Giai đoạn đầu trường chỉ mở 5 nhóm lớp. Hiện trường mới tuyển được 70 em và sẽ tuyển sinh trong suốt năm học. Trường có 6 giáo viên cơ hữu, sắp tới sẽ xin thêm 4 biên chế để đáp ứng nhu cầu”- cô Kiều nói.

“Tôi luôn đặt sự an toàn của trẻ lên hàng đầu, đây là ngôi trường mới nên niềm tin của phụ huynh rất quan trọng. Trong thời gian tới, trường sẽ tổ chức các hoạt động mở để mời phụ huynh đến cùng học cùng chơi với trẻ.

Cạnh đó, tất cả hoạt động, giờ ăn của trẻ sẽ được cập nhật qua group lớp để phụ huynh nắm bắt thường xuyên, phản hồi ý kiến kịp thời. Khi nhà trường công khai về chất lượng, phụ huynh sẽ dễ dàng thấu hiểu và đồng hành với chúng tôi” - cô Kiều chia sẻ.

Ao ước và chờ đợi nhiều năm qua, Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026, đem lại niềm vui lớn cho nhiều người dân phường An Hội Tây, nhất là các phụ huynh có con em đang trong lứa tuổi tiểu học.

Ngày tựu trường, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt của các bà, cha mẹ, học trò lẫn thầy cô.

Chở hai con đến trường, chị Hoàng Thị Thu Thảo vui vẻ: “Có ngôi trường mới được xây dựng sát ngay cạnh nhà, tiện hơn biết bao nhiêu”.

Trước đây, do trên địa bàn phường không có trường tiểu học nên con trai lớn của chị Thảo phải học nhờ tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Mỗi lần chở con đi học chị phải mất 30 phút vì đường khá đông xe. Còn năm nay, trường mới sát nhà, đi xe máy chỉ mất khoảng 5 phút.

“Tôi vừa xin chuyển cho bé lớn (đang học lớp 4) về học cùng với bé em ở trường gần nhà cho tiện đưa đón. Có ngôi trường mới này, người dân thoát khỏi cảnh học nhờ” - chị Thảo chia sẻ.

Học sinh, giáo viên trường tiểu học Đặng Thùy Trâm vui vẻ bên ngôi trường mới.

Dẫn học sinh đi tham quan các khối lớp, phòng vệ sinh, cô giáo Nguyễn Kim Thanh bộc bạch: “Trường mới khang trang, sạch sẽ, cơ sở vật chất đầy đủ tạo điều kiện để tôi dạy các con tốt hơn, các con cũng có môi trường học tập, vui chơi thoải mái”.

Cũng theo cô Thanh, đối với học sinh lớp 1, do mới thay đổi môi trường nên các bé thường bỡ ngỡ với lớp, với trường, bạn bè và thầy cô. Có những bé phải 2 tuần mới làm quen được. “Để các con thoải mái, nhanh quen trường lớp, tôi phải tổ chức nhiều hoạt động, nhiều trò chơi. Bên cạnh đó còn phải phối hợp với phụ huynh để tập cho các con dần đi vào nề nếp” - cô Thanh tâm sự.

Cô Ngô Thị Thúy Lan kiểm tra trang thiết bị ngôi trường mới Đặng Thùy Trâm.

Cô Ngô Thị Thuý Lan, Hiệu trưởng, cho biết trường được xây dựng trên khu đất có diện tích sàn xây dựng là 4.851,24 mét vuông, gồm 1 trệt, 3 lầu.

Trường có 19 phòng học, 1 nhà bếp, 1 nhà đa năng và các phòng. Các lớp học được trang bị CPU, màn hình ti vi 42".

Năm học này, trường lấy 1 phòng kho làm phòng học vì sĩ số học sinh đông. Tổng số phòng học là 20 với 1.000 học sinh.

“Trường đi vào hoạt động đã phần nào giúp giảm tải số lượng học sinh cho các trường lân cận nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của học tập của con em địa phương. Sĩ số học sinh của các trường đều đang vượt quá quy định của Bộ GD&ĐT” - cô Lan nói.

Trong năm học này, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, cô Lan cho biết sẽ quan tâm nhiều hơn đến chất lượng khu vực nhà vệ sinh. Đảm bảo nhà vệ sinh luôn sạch sẽ, đặc biệt là vào giờ ra chơi và tan tầm, không để tình trạng học sinh sợ hoặc ngại đi vệ sinh, ảnh hưởng tới sức khỏe.