Phiếu thu tiền học chỉ 10.000 đồng/tháng tại 1 trường THCS ở TP.HCM 24/12/2025 12:32

(PLO)- Tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú (TP.HCM), phiếu thu tiền học của một số em chỉ 10.000 đồng/tháng nếu không học bán trú và không tham gia các hoạt động liên kết.

Từ năm học 2025-2026, học sinh từ mầm non đến THPT được miễn học phí. Đây là một chính sách nhân văn của Nhà nước.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Phiếu thu 10.000 đồng/tháng

Mặc dù được miễn học phí, tuy nhiên tại một số trường, số tiền phụ huynh phải đóng trong mỗi tháng vẫn cao. Có gia đình phải đóng tiền học cho con 2 triệu đồng/tháng. Số tiền gồm khoản tiền liên quan đến hoạt động bán trú và các khoản thu cho hoạt động liên kết như kỹ năng sống, công dân số, tin học quốc tế, tiếng Anh bản ngữ, STEM...

Nhiều phụ huynh cho rằng các môn học này dù tự nguyện nhưng lại xếp xen kẽ tiết chính khóa. Do đó, việc không đăng ký học rất khó khăn. Ngoài ra, chất lượng các môn học này cũng khó kiểm chứng.

Phiếu thu tiền học 10.000 đồng/tháng của một học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông. Ảnh: NTCC

Trước thực tế trên, phiếu thu chỉ 10.000 đồng/tháng của học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Luông thực sự gây chú ý.

Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông, cho biết trường vẫn tổ chức các hoạt động liên kết nhưng chỉ một số môn cần thiết. Trường đã dừng tổ chức môn kỹ năng sống vì không hiệu quả. Đặc biệt, như tin học quốc tế hay Anh văn với giáo viên người nước ngoài, đầu năm trường có tổ chức vào cuối giờ chiều nhưng ít phụ huynh đăng ký nên không mở.

Vì thế, tiền học của học sinh mỗi tháng tại đây không nhiều. Cụ thể, học sinh không tham gia môn liên kết và không bán trú chỉ cần đóng 10.000 đồng tiền nước uống. Học sinh tham gia bán trú, có học tăng cường tiếng Anh mỗi tháng đóng khoảng 1,2 triệu đồng.

Các khoản thu tại trường gồm những gì?

Danh mục các khoản thu tháng 12-2025 của Trường THCS Nguyễn Văn Luông gồm ba khoản chính:

Danh mục các khoản thu trong tháng 12 tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Khoản thu theo quy định (học phí) đã thực hiện miễn phí.

Khoản thu hoạt động giáo dục khác gồm dạy học tăng cường ngoại ngữ với mức 100.000 đồng/tháng (chỉ thu với lớp tăng cường tiếng Anh).

Khoản thu dịch vụ cho cá nhân gồm: Phục vụ và vệ sinh bán trú 300.000 đồng/tháng; tiền suất ăn trưa (tính 20 ngày) là 800.000 đồng/tháng và tiền nước uống là 10.000 đồng/tháng.

Thực tế, nhiều học sinh nhà gần không đăng ký bán trú nên không phải đóng tiền ăn và phí phục vụ. Việc tham gia các môn liên kết cũng dựa trên nhu cầu từng gia đình. Vì thế, có những em phiếu thu mỗi tháng chỉ có 10.000 đồng. Đây là khoản tiền để chi trả cho tiền nước uống hàng tháng.

Điển hình như phiếu thu của một học sinh lớp 6/1, tổng số tiền phải đóng là 10.000 đồng tiền nước uống.

Trong khi đó, một học sinh lớp 7/3 có tổng số tiền đóng trong tháng 12 là 1.210.000 đồng. Khoản này gồm: Vệ sinh bán trú 300.000 đồng, tăng cường tiếng Anh 100.000 đồng, tiền ăn 800.000 đồng và nước uống 10.000 đồng.

Chi phí tiền học phải đóng tối đa của một học sinh tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông dao động 1,2-1,3 triệu đồng.

Phiếu thu tiền học của học sinh này chỉ 110.000 đồng gồm tiền dạy tăng cường tiếng Anh và tiền nước uống. Ảnh: NTCC

Còn phiếu thu của một học sinh lớp 6/9 là 110.000 đồng/tháng. Khoản này gồm dạy tăng cường tiếng Anh 100.000 đồng và tiền nước uống 10.000 đồng.

Một năm học chỉ đóng 310.000 đồng

Tại nhiều trường học ở TP.HCM, theo ghi nhận của PV, nếu không đăng ký học bán trú, chỉ học một môn liên kết thì chi phí học tập trong một năm của phụ huynh rất thấp.

Đơn cử, khoản tiền học phụ huynh Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn phải đóng trong một năm khá ít bởi trường chỉ tổ chức dạy 1 buổi.

Chị Lư Thị Yến Tâm, một phụ huynh của trường, cho biết đối với học sinh lớp 6 thường, tiền học phải đóng nguyên năm của con là 310.000 đồng trong đó học kỳ I là 170.000 đồng, học kỳ 2 là 140.000 đồng. Số tiền trên gồm tiền khám sức khoẻ, tiền nước uống, kỹ năng sống. Bên cạnh đó, trường không vận động phụ huynh đóng thêm bất cứ khoản nào khác từ kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh trường cho đến kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh lớp.

Thống kê các khoản thu năm học 2025-2026 của học sinh các lớp 6 tại Trường THCS Tô Ký. Ảnh: PHCC

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng cho hay, khu vực này đa phần người dân nhập cư, còn nhiều khó khăn.

Bà Hằng cho biết thêm, chi phí học tập của học sinh lớp 8,9 thường là 265.000 đồng/cả năm học 9 tháng; học sinh lớp 8,9 tăng cường TC1/TC2/TC3 là 2.385.000 đồng/ năm học. Riêng Tin học quốc tế IC3 là 1.400.000 đồng/cả năm (đăng ký theo nhu cầu của phụ huynh).