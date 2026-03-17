Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp tại TP.HCM 17/03/2026 16:51

(PLO)- UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026-2030.

Theo UBND TP, có 13 trường trung cấp trực thuộc Sở GD&ĐT và 22 trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND TP đã thống nhất phương án sắp xếp này.

Học viên Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú, phường Phú Thọ Hòa trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Khối đại học

TP.HCM đề xuất giữ nguyên hai trường là Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một. Riêng Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào đơn vị này.

Khối cao đẳng, trung cấp

Sáu trường cao đẳng (CĐ) được giữ nguyên gồm: CĐ Việt Nam - Singapore; CĐ Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; CĐ Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; CĐ Công nghệ Thủ Đức; CĐ Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Các đơn vị này được giữ nguyên vì đáp ứng các quy định về diện tích đất, cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, có uy tín về chất lượng đào tạo và được định hướng xây dựng thành trường chất lượng cao, trung tâm vùng về thực hành nghề.

Bên cạnh đó, TP.HCM dự kiến sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp khác. Cụ thể:

Tổ chức lại Trường CĐ Y tế Bình Dương trên cơ sở sáp nhập Trường CĐ Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu vào Trường CĐ Y tế Bình Dương thành Trường CĐ Y tế TP.HCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Nghề TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và Trường Trung cấp nghề Quang Trung vào Trường Cao đẳng Nghề TP.HCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương vào Trường CĐ Kinh tế TP.HCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12 vào Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM thành Trường CĐ Trần Đại Nghĩa.

Tổ chức lại Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo và Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh vào Trường CĐ Bách Khoa Nam Sài Gòn.

Tổ chức lại Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TP.HCM và Trường Trung cấp nghề Củ Chi vào Trường CĐ Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thành Trường CĐ Nguyễn Trường Tộ.

Tổ chức lại Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn vào Trường CĐ Kinh tế -Kỹ thuật Thủ Đức thành Trường CĐ Kỹ thuật cao TP.HCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông TP.HCM vào Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Giao thông vận tải trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) vào Trường CĐ Giao thông vận tải thành Trường CĐ Giao thông vận tải TP.HCM.

Tổ chức lại Trường CĐ Thủ Thiêm - TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng vào Trường CĐ Thủ Thiêm - TP.HCM thành Trường CĐ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tổ chức lại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương vào Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật TP.HCM.

Hợp nhất Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trường Trung cấp Nông Lâm Nghiệp, Trung tâm GDNN Nông nghiệp Công nghệ cao thành Trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM trực thuộc Sở GD&ĐT.

UBND TP không thực hiện sắp xếp đối với hai trường do doanh nghiệp quản lý là Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và Trường Trung cấp Suleco.

Chuyển đổi các Trung tâm GDTX thành trường trung học nghề

Đối với các trung tâm GDTX và trung tâm GDNN-GDTX, TP.HCM dự kiến sắp xếp 41 đơn vị hiện hữu thành 37 trường trung học nghề (tương đương cấp THPT) (giảm 4 đơn vị, gồm 3 trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT, 1 đơn vị là Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới An)

Trong đó, hợp nhất Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn với Trung tâm GDNN-GDTX Quận 1 thành Trường Trung học nghề Lê Quý Đôn.

Hợp nhất Trung tâm GDTX Chu Văn An, Trung tâm GDTX tiếng Hoa với Trung tâm GDNN-GDTX Quận 5 thành Trường Trung học nghề Chu Văn An.

Đáng chú ý, chức năng GDTX của Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong (xã Xuân Thới Sơn) sẽ được chuyển giao cho Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hóc Môn để thành lập Trường Trung học nghề Xuân Thới Sơn. Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong sau đó sẽ được tổ chức lại để thực hiện dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện.

34 trung tâm còn lại dự kiến chuyển đổi nguyên trạng thành trường trung học nghề nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và mô hình quản lý mới. Việc chuyển đổi này sẽ thực hiện sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục có hiệu lực.

Để đảm bảo tiến độ, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GD&ĐT có ý kiến về phương án sắp xếp, thẩm quyền quyết định và thời điểm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.