Đề xuất phương án sắp xếp ngành GD&ĐT TP.HCM từ 278 đơn vị còn 256 đơn vị 25/11/2025 22:51

(PLO)- Theo phương án sắp xếp ngành GD&ĐT TP.HCM của Đảng uỷ UBND TP.HCM, các trường phổ thông giữ nguyên, các trường Đại học - Cao đẳng có sự thay đổi.

Đảng uỷ UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành uỷ về việc xin ý kiến dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có ngành GD&ĐT TP.HCM.

Học sinh Trường THCS Tô Ký, Xã Hóc Môn trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, ngành GD&ĐT từ 278 đơn vị (gồm 22 đơn vị thuộc TP và 256 đơn vị thuộc Sở) sẽ sắp xếp còn 256 đơn vị (giảm 22 đơn vị).

Cụ thể: Giữ nguyên 198 đơn vị (trong đó có 170 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 3 trường mầm non công lập, 22 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường giáo dục chuyên biệt; 1 Trung tâm giáo dục kỹ thuật - tổng hợp và hướng nghiệp; 2 trung tâm tự chủ chi thường xuyên hiện có: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, Trung tâm Thông tin và Chương trình giáo dục).

Đối với các trường Đại học, Cao đẳng, sắp xếp 39 trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp thành 21 trường Đại học, Cao đẳng, không còn trường trung cấp (giảm 18 đơn vị gồm 1 trường Cao đẳng và 17 trường trung cấp).

Phương án sắp xếp các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại TP.HCM

Chuyển đổi và sắp xếp 41 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên (gồm 40 đơn vị thuộc Sở GD&ĐT và một đơn vị thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong) thành 37 trường trung học nghề, giảm 4 đơn vị (theo lộ trình, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã, hiện TP.HCM có 2.026 đơn vị gồm 1.930 đơn vị sự nghiệp giáo dục, 38 trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa thể thao và 58 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực khác (Ban Quản lý di tích, Xí nghiệp Công trình công cộng, Nhà Thiếu nhi, Ban Quản lý chợ, bến xe…).

Với các đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục, Đảng ủy UBND TP.HCM đề xuất giữ nguyên 1.930 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập như hiện nay.

Việc thành lập các trường mới sẽ thực hiện theo yêu cầu phát triển trường lớp tại các địa bàn theo nhu cầu.