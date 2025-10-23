Sáp nhập 2 trường cao đẳng y tế vào 2 trường đại học 23/10/2025 21:08

(PLO)- Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên được sáp nhập vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên, và Trường Cao đẳng Y tế Huế được sáp nhập vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Tại Quyết định 2345 và Quyết định 2346 ngày 23-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Huế, trực thuộc UBND TP Huế, vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND TP Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của hai trường cao đẳng trên vào hai trường đại học theo quy định.

Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế hướng dẫn các trường đại học y - dược về việc đào tạo và cấp bằng cho người học đang học tại hai trường cao đẳng theo quy định.

Phó Thủ tướng đồng ý sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên; Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Ảnh: Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tiền thân là Trường Trung Sơ cấp Y tế Bắc Thái, được thành lập ngày 26-12-1966 theo quyết định của Ủy ban hành chính tỉnh Bắc Thái.

Đến năm 2006, trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên theo quyết định của Bộ GD&ĐT. Trường có hơn 400 giảng viên, viên chức và người lao động, số giảng viên có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ trên 72%.

Trường Cao đẳng Y tế Huế khởi nguồn từ Trường Y tá Quốc gia Huế, chính thức khai giảng tháng 3-1952. Sau 5 khóa đào tạo, tháng 7-1959 trường chuyển thành Trường Cán sự điều dưỡng Huế, đảm nhiệm đào tạo cán sự y tế điều dưỡng và tá viên điều dưỡng.

Sau ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26-3-1975), ngành y tế tiếp quản Trường Cán sự điều dưỡng Huế và Trường Nữ hộ sinh để lập Trường Cán bộ Y tế Thừa Thiên Huế. Tháng 6-1976, ba tỉnh Bình - Trị - Thiên hợp nhất, ba trường cán bộ y tế sáp nhập thành Trường Trung học Y tế Bình Trị Thiên.

Tháng 7-1989 trường đổi tên thành Trường Trung học Y tế Thừa Thiên Huế, và đến 11-2005 được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Y tế Huế theo quyết định của Bộ GD&ĐT.