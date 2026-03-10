Trường tiên tiến ở TP.HCM sẽ khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6? 10/03/2026 18:35

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đang lấy ý kiến về phương án tuyển sinh vào lớp 6 tại các trường tiên tiến, hội nhập quốc tế. Theo đó, thay vì chỉ xét tuyển thuần túy, các trường này có thể kết hợp khảo sát năng lực.

Nhiều phụ huynh tại TP.HCM có con sắp vào lớp 6 năm nay đang rất quan tâm đến việc tuyển sinh của các trường tiên tiến, hội nhập quốc tế.

Một giờ học của cô trò Trường THCS Trần Quốc Toản, phường Bình Trưng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

"Các trường tiên tiến, hội nhập quốc tế sẽ tuyển sinh lớp 6 bằng cách xét chứng chỉ ngoại ngữ, tin học... hay làm bài khảo sát đánh giá năng lực?" – một phụ huynh đặt câu hỏi.

Về vấn đề này, theo phương án Sở GD&ĐT đưa ra, các trường này sẽ xét tuyển dựa trên kết hợp hai tiêu chí: Kết quả rèn luyện, kết quả học tập (một hoặc nhiều năm học ở cấp tiểu học) và kết quả khảo sát đánh giá năng lực.

Các trường THCS chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức và báo cáo UBND quận, huyện, TP Thủ Đức xem xét. Sau khi có ý kiến thống nhất, địa phương trình Sở GD&ĐT xem xét, phê duyệt.

Như vậy, nếu dự thảo trên được UBND TP.HCM thông qua thì không phải tất cả các trường THCS tiên tiến, hội nhập đều khảo sát năng lực để tuyển sinh lớp 6. Tùy tình hình cụ thể của từng trường, nếu thấy cần thiết tổ chức khảo sát, nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch, phương án trình các cấp xem xét.

Từ đầu năm 2026, Sở GD&ĐT TP.HCM đã xây dựng bộ tiêu chuẩn trường chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập quốc tế mới nhằm tập trung chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các trường đang triển khai mô hình này.

Đến nay, 69 trường tại các cấp đang duy trì mô hình và chuyển tiếp sang bộ tiêu chuẩn mới. Việc duy trì mô hình này được thực hiện theo hướng thực chất, có đánh giá định kỳ, bảo đảm công bằng và không chạy theo hình thức. Ngoài ra, khoảng 30 trường đã đăng ký thực hiện mô hình này từ năm học 2026-2027 và hơn 300 trường dự kiến triển khai trong các giai đoạn tiếp theo.