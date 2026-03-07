Học sinh Trần Đại Nghĩa gây bất ngờ với màn lồng tiếng phim bằng nhiều ngoại ngữ 07/03/2026 15:49

(PLO)- Học sinh Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa khiến người xem ngỡ ngàng khi trổ tài lồng tiếng phim bằng nhiều ngoại ngữ khác nhau cùng khả năng ứng dụng AI vào các tiết mục nghệ thuật.

Ngày 7-3, tại Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn đã diễn ra vòng chung kết của dự án “The Spotlight Symphony - Season 2026”. Đây là sân chơi nơi học sinh thi lồng tiếng phim bằng tiếng nước ngoài hoặc thi hóa trang các nhân vật trong phim.

Trong 20 tiết mục dự thi hôm nay chỉ có năm tiết mục hóa trang, còn lại các em thể hiện năng lực qua việc lồng tiếng các bộ phim nổi tiếng.

Đa dạng ngôn ngữ trong một tác phẩm

Nhóm học sinh lớp 11A3 đã mang đến một làn gió mới cho cuộc thi khi trình diễn lồng tiếng tác phẩm kinh điển "Hoa Mộc Lan" (Mulan) bằng sự kết hợp độc đáo giữa tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Quảng Đông.

Tiết mục lồng tiếng phim Honor to us all (Hoa Mộc Lan) của nhóm học sinh lớp 11A3

Hà Gia Bảo cho biết nhóm chọn bộ phim này không chỉ vì sự yêu thích mà còn muốn thay đổi góc nhìn của mọi người về học sinh trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa: "Mọi người thường nghĩ chúng em chỉ giỏi tiếng Anh, nhưng thực tế học sinh Trần Đại Nghĩa có thể sử dụng tốt nhiều ngôn ngữ khác. Chúng em chọn 'Hoa Mộc Lan' vì tác phẩm này cho phép lồng ghép linh hoạt cả tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Quảng Đông vào cùng một ngữ cảnh" - Gia Bảo nói.

Hà Gia Bảo (ở giữa) cùng các bạn trong nhóm của mình. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Để có một tiết mục hòa quyện giữa thoại và hát, Gia Bảo đã tự tay tham khảo và tổng hợp kịch bản từ nhiều nguồn khác nhau. Đặc biệt với phần tiếng Trung, em đã phải cân nhắc lựa chọn giữa các bản dịch của Đài Loan và Trung Quốc đại lục để tìm ra ca từ phù hợp nhất với phát âm và cảm xúc của các bạn trong nhóm.

Việc luyện tập cho các bạn chưa rành Hán tự cũng là một thử thách lớn. Nhóm đã phải phiên âm tỉ mỉ, chỉnh sửa phát âm nhiều lần để đảm bảo vừa đúng nhạc điệu, vừa thể hiện được thần thái tự nhiên của nhân vật. Nhóm đã tận dụng tối đa các giờ tự học tại trường để cùng nhau khớp thoại và tập hát.

Một phần trong tiết mục thi hóa trang thành 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc.

Trong khi đó, học sinh lớp 7A5 để lại dấu ấn sâu sắc tại cuộc thi bằng tiết mục hoá trang về 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc, kết hợp hài hòa giữa lịch sử dân tộc và ngôn ngữ quốc tế.

Học sinh lớp 7A5 lại hoá trang 10 cô gái ở Ngã Ba Đồng Lộc. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Em Trần Hải Đăng, cho biết tiết mục được chuẩn bị công phu với sự tham gia của 25 thành viên, bao gồm đội ngũ diễn viên 15 bạn và tổ hậu cần phụ trách phục trang, dịch thuật. Cả nhóm đã dành ra 2 tháng để hoàn thiện, từ khâu lên kịch bản, quay video vòng loại đến việc tập luyện trực tiếp cho buổi công diễn.

Tiết mục hoá trang 10 nữ anh hùng liệt sĩ Ngã Ba Đồng Lộc gây ấn tượng với người xem. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Điểm khó nhất của tiết mục là việc chuyển tải các đoạn thơ lục bát và lời thoại sang tiếng Anh. Đăng chia sẻ: "Thơ tiếng Việt gieo vần lục bát rất đặc trưng, nhưng khi chuyển sang tiếng Anh để giữ được nhịp điệu và ý nghĩa là một thách thức lớn. Chúng em phải trau chuốt từng từ ngữ để đảm bảo tính truyền cảm. Bên cạnh đó, việc luyện tập hát và phát âm tiếng Anh sao cho chuẩn xác cũng chiếm rất nhiều thời gian của cả nhóm".

Tiết mục Bungo Stray Dogs (Văn hào lưu lạc) của học sinh lớp 6A3. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhóm học sinh lớp 6A3 mang đến một tiết mục Bungo Stray Dogs (Văn hào lưu lạc) để dự thi. Em Hồ Nguyễn Nhã Chi chia sẻ tập thể lớp quyết định chọn tiết mục này vì ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thông qua câu chuyện, các em muốn gửi gắm thông điệp: "Không quan trọng bạn là ai hay đến từ đâu, chỉ cần tin tưởng vào ước mơ, bạn sẽ đạt được nó".

Dù mới là học sinh lớp 6, nhóm dự thi đã thử sức với một tác phẩm có nhiều lời thoại tiếng Anh khó và tâm lý nhân vật phức tạp. Các bạn đã cùng nhau xem đi xem lại tác phẩm, phân tích tâm lý và tập luyện phát âm liên tục.

"Tiếng Anh trong tác phẩm này có nhiều từ khó, không phải bạn nào cũng đọc được ngay nên chúng em phải hỗ trợ nhau rất nhiều. Dù tác phẩm có phần quá sức nhưng vì yêu thích, cả nhóm đều quyết tâm đồng lòng thực hiện" - Nhã Chi nói.

Cô Nguyễn Phạm Thùy Trang, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, chia sẻ, thay vì chỉ trình diễn trên sân khấu, học sinh được thử sức ở vai trò diễn viên lồng tiếng cho các tác phẩm điện ảnh bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Trung, Nhật.

"Cái hay của lồng tiếng là giúp các em rèn luyện ngữ điệu tự nhiên và những thành ngữ phổ biến trong phim ảnh. Đặc biệt, các em còn được tiếp cận với công nghệ số như dùng AI để cắt dựng, tách thoại và phối âm. Đây là cơ hội tuyệt vời để học sinh làm việc nhóm và ứng dụng kỹ năng số vào học tập", cô Trang nhận định.

Từ rất nhiều tiết mục dự thi ở vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn ra 20 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

"Khi nhận video vòng sơ khảo, chúng tôi đã phải kiểm tra rất kỹ vì giọng lồng tiếng của các em quá tự nhiên, đến mức ai cũng nghĩ là giọng gốc của nhân vật trong phim. Dù được phép cầm kịch bản hỗ trợ nhưng đa số các em đều thuộc lòng lời thoại để khớp từng khẩu hình, cảm xúc của nhân vật" - cô Trang nói.

Bên cạnh lồng tiếng và cosplay, cuộc thi năm nay còn mở rộng thêm phần thi thiết kế poster. Các tác phẩm được in ấn, triển lãm trực tiếp để bình chọn "Poster ấn tượng nhất".

Theo cô Trang, sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã chứng minh sức hút mãnh liệt, cho thấy đây không chỉ là sân chơi ngoại ngữ mà còn là nơi rèn luyện kỹ năng, giúp học sinh tự tin bước ra thế giới.