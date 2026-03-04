Quên xác nhận thông tin tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM, phụ huynh phải làm gì? 04/03/2026 09:27

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, các phụ huynh có con vào lớp 1, lớp 6 năm học 2026-2027 trên địa bàn TP rà soát thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp từ ngày 3-2 đến 3-3.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hiện Sở GD&ĐT đã chính thức khóa cổng rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp.

Các phụ huynh chưa xác nhận trên hệ thống sẽ được xử lý tự động theo dữ liệu hiện có. Sở GD&ĐT hướng dẫn trường học cần lập danh sách tổng hợp các trường hợp chưa xác nhận bao gồm số thứ tự, mã định danh cá nhân, họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, số điện thoại liên hệ của cha hoặc mẹ và lý do không xác nhận. Danh sách này trường sẽ gửi cho UBND phường, xã, thị trấn để làm cơ sở cho Ban chỉ đạo địa phương xem xét trong trường hợp có nhu cầu bổ sung sau này.

Cũng theo Sở GD&ĐT TP.HCM, phụ huynh có nhu cầu chỉnh sửa thông tin sau ngày 3-3 sẽ do phòng Văn hóa - xã hội phường, xã, đặc khu xem xét và quyết định. Sở GD&ĐT đã mở tính năng chỉnh sửa cho các phòng Văn hóa - xã hội đến hết ngày 15-3-2026.

Sau giai đoạn rà soát thông tin, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ tổng hợp, gửi UBND phường, xã danh sách trẻ dự kiến vào lớp 1 và học sinh lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 năm học 2026-2027 để xác nhận, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trình UBND TP phê duyệt, dự kiến trước 31-3.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên việc tuyển sinh đầu cấp TP.HCM thực hiện sau sáp nhập.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc tuyển sinh được thực hiện hoàn toàn trực tuyến qua cổng thông tin tuyển sinh: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Việc phân bổ chỗ học sẽ được thực hiện dựa theo tiêu chí chính là nơi ở hiện tại của học sinh theo VNeID của phụ huynh học sinh, kết hợp với bản đồ số GIS. Mục tiêu là học sinh sẽ được phân bổ học trường gần nhà, đảm bảo thuận lợi cho phụ huynh đưa đón.