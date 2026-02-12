Phụ huynh TP.HCM cần lưu ý gì khi rà soát dữ liệu tuyển sinh đầu cấp? 12/02/2026 08:17

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc liên quan đến việc rà soát dữ liệu trên hệ thống và cách xử lý sai sót thông tin để đảm bảo quyền lợi trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm nay.

Theo quy định của Sở GD&ĐT TP.HCM, thời gian từ ngày 3-2 đến 3-3 là giai đoạn phụ huynh học sinh thực hiện rà soát dữ liệu trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học. Ảnh: MC

Đăng ký tuyển sinh đầu cấp theo địa chỉ nào?

Trong quá trình thực hiện rà soát, phụ huynh có những băn khoăn nhất định. Cụ thể, trường hợp học sinh có địa chỉ thường trú và nơi ở hiện tại khác nhau, việc đăng ký tuyển sinh được tính theo địa chỉ nào?

Về vấn đề này, Sở GD&ĐT cho biết việc xác định nơi ở để phân bổ học sinh được căn cứ theo thông tin nơi ở hiện tại ghi trong Căn cước công dân (VNeID). Trong trường hợp nơi ở hiện tại trong VNeID không phản ánh đúng thực tế sinh sống của học sinh, phụ huynh cần làm giấy xác nhận cư trú (mẫu CT07) để chứng minh nơi ở thực tế.

Mục tiêu của việc này là đảm bảo học sinh được học tập gần nơi ở thực tế nhất, tạo thuận lợi cho việc đi lại hằng ngày. Việc phân bổ không dựa theo mong muốn hay nhu cầu chủ quan của phụ huynh mà phải dựa trên cơ sở khách quan về nơi sinh sống thực tế của học sinh.

Hiện có nhiều trường hợp bị sai khu phố nhưng đúng thông tin số nhà, nơi ở hiện tại thì xử lý như thế nào?

Sở GD&ĐT hướng dẫn với tình huống trên, trường học lập danh sách tổng hợp các trường hợp và gửi đến phường/xã để xác minh thông tin. Phường/xã sẽ phối hợp với công an địa phương thực hiện xác minh và trả lời công văn cho đơn vị. Sau đó, trường học có trách nhiệm cập nhật thông tin theo nội dung xác minh của phường/xã. Còn phía phụ huynh, khi nộp hồ sơ trực tuyến, bên cạnh ảnh VNeID có thể đính kèm biên bản xác nhận của phường, xã hoặc đơn vị.

Trường hợp học sinh có dữ liệu VNeID ghi nhận nơi ở hiện tại và nơi tạm trú khác địa chỉ tạm trú thực tế, trường có thể cập nhật thông tin theo nơi tạm trú mới hay không?

Sở GD&ĐT TP.HCM cho hay nhà trường chỉ có thể cập nhật thông tin theo dữ liệu đang được ghi nhận trên hệ thống VNeID hiện có. Trường hợp phụ huynh muốn cập nhật theo thông tin khác với dữ liệu VNeID, phụ huynh cần liên hệ cơ quan công an phường/xã nơi cư trú để làm Giấy xác nhận thông tin về cư trú (theo Mẫu CT07 hoặc mẫu khác theo quy định hiện hành của công an).

Việc làm này không chỉ nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến tuyển sinh đầu cấp mà còn thực hiện đúng quy định pháp luật về nghĩa vụ báo cáo thay đổi nơi ở của công dân với cơ quan công an tại nơi cư trú mới.

Trong trường hợp phụ huynh đã có Giấy xác nhận cư trú (ví dụ mẫu CT07), khi nộp hồ sơ tuyển sinh, phụ huynh sẽ tải lên hệ thống giấy xác nhận này thay thế cho thông tin VNeID. Các đơn vị cần lưu trữ riêng những hồ sơ có sử dụng Giấy xác nhận cư trú thành một tập hồ sơ riêng biệt để phục vụ công tác xác minh, kiểm tra.

Cổng thông tin về tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tất cả học sinh đều phải rà soát dữ liệu

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, các trường hợp học sinh đang học ngoài công lập tại một trường và khi hoàn thành chương trình sẽ học tiếp trường đó; học sinh xác định chuyển tỉnh và không tham gia tuyển sinh tại TP.HCM vẫn phải thực hiện đầy đủ quy trình khai báo trên hệ thống tuyển sinh và xác nhận thông tin bình thường.

Điều này đảm bảo quyền lợi của các em khi có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch học tập. Bên cạnh đó, việc xác nhận thông tin giúp cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục một cách chính xác; đảm bảo quá trình đồng bộ dữ liệu sau tuyển sinh diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Đối với trường hợp học sinh thuộc nhóm yếu thế, gặp khó khăn trong xác minh nơi ở thực tế do không xác định được người thân sở hữu tài khoản VNeID, Sở GD&ĐT hướng dẫn cách xử lý như sau:

Trường hợp có từ hai học sinh trở lên, trường lập danh sách các trường hợp cần rà soát; gửi văn bản đề nghị UBND phường/xã hoặc công an địa phương rà soát và có công văn trả lời; khi đến giai đoạn cập nhật minh chứng, trường hỗ trợ xác nhận và tải công văn trả lời lên hệ thống thay thế cho thông tin VNeID.

Trường hợp chỉ có một học sinh, ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ phụ trách cơ sở dữ liệu lập biên bản ghi nhận rõ ràng hoàn cảnh của học sinh. Từ đó, đề nghị UBND phường/xã và công an địa phương xác nhận thực tế, ghi nhận trực tiếp vào biên bản. Sử dụng biên bản này làm minh chứng thay thế cho VNeID khi cập nhật lên hệ thống.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu đối với các trường hợp này, trường cần theo dõi, hỗ trợ xuyên suốt quá trình để đảm bảo các em hoàn thành quy trình đăng ký theo hướng dẫn của sở. Trường cũng cần lưu trữ riêng các hồ sơ có kèm biên bản, công văn trả lời hoặc minh chứng khác thành tập hồ sơ riêng biệt để phục vụ công tác kiểm tra.