Học sinh TP.HCM trải nghiệm Tết ba miền ngay tại sân trường 09/02/2026 15:36

(PLO)- Những ngày cận Tết, trường học tại TP.HCM không chỉ rực rỡ sắc hoa đào, hoa mai qua tiểu cảnh xuân mà còn rộn ràng không khí trải nghiệm từ gói bánh chưng đến tham gia trò chơi dân gian.

Những ngày này, tại các trường học trên địa bàn TP.HCM, không khí xuân ngập tràn khắp nơi. Để học sinh hiểu về văn hóa Tết cổ truyền, các trường đều đầu tư trang trí tiểu cảnh rực rỡ.

Tết ba miền

Cô giáo đang hướng dẫn học sinh trải nghiệm các tiểu cảnh Tết. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản, phường Diên Hồng, thay vì phân công nhiệm vụ cứng nhắc, trường đổi mới bằng cách tổ chức hội thi trang trí gian hàng giữa các tổ khối với chủ đề “Tự hào một dải non sông”.

Góc xuân rực rỡ tại Trường Tiểu học Võ Trường Toản. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, Tết miền Bắc được tái hiện với lá dong, bánh chưng xanh và hoa đào rực rỡ.

Tết miền Trung điểm xuyết bằng hình ảnh đèn lồng Hội An, chùa Cầu và nét mộc mạc của các loại hoa cúc, bắp ngô.

Tết miền Nam mang đậm nét sông nước với hình ảnh “trên bến dưới thuyền”, hoa mai vàng và lúa gạo.

Học sinh thích thú với tiểu cảnh Tết miền Nam mang đậm nét sông nước với hình ảnh “trên bến dưới thuyền”. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cô Thảo Vi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cho biết: "Tổ đã lựa chọn những hình ảnh gần gũi và đặc trưng nhất của Tết miền Nam như cây mai vàng đại thụ, mâm ngũ quả có dưa hấu đỏ".

Các tiểu cảnh được giáo viên đầu tư công phu với mục đích giúp học sinh nhận diện được đặc trưng tết ở các vùng miền. Ảnh: NQ

Theo cô Vi, việc tạo dựng tiểu cảnh giúp học sinh nhận diện đặc trưng nơi mình sống, đồng thời đối chiếu với nét văn hóa miền Bắc hay miền Trung tại các gian hàng lân cận. Đây được xem là bài học trực quan giúp các em hiểu biết đa dạng về phong tục tập quán.

Cô Thảo Vy giới thiệu cho học sinh về loại lá dùng để gói bánh tét. Ảnh: NQ

Không chỉ có các gian hàng quy mô dưới sân trường, tại mỗi phòng học, một "góc Tết" cũng được hình thành từ sự chung tay của cô và trò.

Góc Tết tại các phòng học ở Trường Tiểu học Võ Trường Toản. Ảnh: NQ

Học sinh được khuyến khích mang vật dụng trang trí từ nhà lên để cùng cô bày biện. Việc tự tay chăm chút không gian lớp học giúp các em hiểu sâu hơn về ý nghĩa sự sum vầy và truyền thống chuẩn bị đón năm mới.

Tại nhiều trường học khác như Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, phường An Hội Đông; Trường Mầm non Sơn Ca 5, phường Trung Mỹ Tây, trang trí tiểu cảnh xuân cũng được đầu tư để trở thành không gian lưu lại khoảnh khắc yêu thương cho phụ huynh và học sinh.

Trẻ vui Tết dân gian, học gói bánh chưng

Sân Trường Mầm non 19-5 TP, phường Tân Định những ngày này cũng rực rỡ hoa đào, hoa mai và các tiểu cảnh như ngày Tết ở quê nhà.

Trẻ mầm non nặn tò he, học cách nhặt củ kiệu. Ảnh: TH

Đặc biệt, trường tổ chức ngày hội để trẻ tham gia trò chơi dân gian như viết thư pháp, tô heo đất, nặn tò he, làm củ kiệu, làm mứt dừa. Các hoạt động được trẻ đón nhận hào hứng.

Tương tự, Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh cũng tổ chức ngày hội gói bánh chưng. Hoạt động thu hút sự tham gia của học sinh, giáo viên và nhận được sự đồng hành từ phụ huynh.

Ngày hội gói bánh chưng tại Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh. Ảnh: NQ

“Đây là lần đầu tiên con được học cách gói bánh chưng. Khoảnh khắc mọi người cùng sum vầy, chuẩn bị các công đoạn để làm nên chiếc bánh là kỷ niệm đáng nhớ”, một nữ sinh bộc bạch.

Hoạt động thu hút sự tham gia của giáo viên, học sinh và các phụ huynh. Ảnh: NQ

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, nói: “Đây là cơ hội để các em trải nghiệm không khí Tết sum vầy. Nhiều em lần đầu biết cách cầm chiếc lá, đổ gạo nếp để gói thành chiếc bánh hoàn chỉnh. Qua đó, các em học được kỹ năng và hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia”.

Ông và cháu cùng gói bánh chưng tại trường. Ảnh: NQ