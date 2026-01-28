Học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán: Nhiều trường cho nghỉ đến 15 ngày 28/01/2026 11:39

(PLO)- Dù lịch nghỉ Tết Nguyên đán là 11 ngày, nhưng thực tế nhiều học sinh tại TP.HCM sẽ được nghỉ tới 15-16 ngày.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 11 ngày, từ 12 đến 22-2-2026 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng).

Do ngày 12-2 rơi vào thứ Năm nên Sở GD&ĐT TP.HCM cho phép hiệu trưởng được linh động để học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (9 đến 11-2) nếu đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình. Cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần liền trước, học sinh có thể nghỉ Tết 15-16 ngày.

Cô trò Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận, trang trí tiểu cảnh xuân. Ảnh: NTCC

Nhiều trường như THCS Tân Bình, Tiểu học Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp), Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Lái Thiêu), Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận), THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ)... áp dụng lịch nghỉ Tết tối đa.

Bà Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận, cho hay trường học hết thứ Bảy, học sinh chính thức nghỉ Tết từ chủ nhật. Tổng thời gian nghỉ Tết là 15 ngày..

"Lịch nghỉ trên để thuận tiện cho phụ huynh bởi khu vực trường có nhiều gia đình từ các tỉnh thành khác đến tạm trú, làm ăn sinh sống, có nguyện vọng được đưa con về quê ăn Tết sớm. Sau khi nhận được các ý kiến từ phía phụ huynh, tôi quyết định cho học sinh nghỉ 2 tuần. Tuy nhiên, giáo viên phải sắp xếp lịch dạy bù phù hợp để đảm bảo chương trình”, bà Châu chia sẻ.

Tương tự, theo hiệu trưởng Trường THCS Tân Bình, phường Tân Đông Hiệp, địa bàn phường tập trung nhiều lao động quê miền Bắc, miền Trung. Tết Nguyên đán là dịp duy nhất họ về thăm quê, sum họp gia đình. Những năm trước, khoảng 400 học sinh xin nghỉ thêm 3 ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết vì quê xa. Sau khi cân nhắc, trường quyết định cho học sinh nghỉ sớm hơn lịch của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trong khi đó, Trường THPT Hồ Thị Bi, xã Hóc Môn lại cho học sinh nghỉ 13 ngày. Ông Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng chia sẻ học sinh sẽ nghỉ từ thứ Tư, ngày 11-2 (nhằm 24 tháng Chạp). Việc nới rộng thời gian nghỉ thêm 2 ngày (so với lịch chung là 10 ngày) nhằm tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh, đặc biệt là những gia đình ở xa, có thêm thời gian chuẩn bị và di chuyển về quê đón Tết.

Đáng chú ý, trước khi bước vào kỳ nghỉ, trường sẽ tổ chức hội xuân, sân chơi lớn để học sinh thư giãn, thắt chặt tinh thần đoàn kết sau một học kỳ học tập căng thẳng. Bên cạnh đó, công tác tổng vệ sinh trường lớp cũng được triển khai để đảm bảo không gian học tập sạch đẹp.

Còn lại đa phần các trường khác chỉ nghỉ 11 ngày theo lịch của Sở. Những học sinh có lý do chính đáng như theo bố mẹ về quê hay du xuân vẫn được duyệt nghỉ thêm.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, cho hay học sinh sẽ bắt đầu nghỉ Tết từ chiều 1-2 (tức 24 tháng Chạp).

“Mặc dù Sở GD&ĐT cho phép các trường linh động, nhưng việc quyết định ngày nghỉ phải dựa trên kế hoạch dạy học đã xây dựng từ đầu năm. Trường vẫn còn chương trình trong tuần trên nên không thể cho học sinh nghỉ sớm hơn, tránh việc phải "đôn bài' hay dồn ép kiến thức, ảnh hưởng đến chất lượng học của các em”- bà Nguyệt nói.

Theo ghi nhận, hầu hết trường mầm non tại TP.HCM chỉ nghỉ 11 ngày để tạo điều kiện giữ con cho công nhân viên chức đi làm trước và sau Tết.

Đến nay có khoảng 10 địa phương công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh, phổ biến 11-14 ngày, Hà Nội ít nhất với 9 ngày.