Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 12 tỉnh, thành phố 13/01/2026 14:44

(PLO)- Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh tại các địa phương phổ biến từ 11 đến 14 ngày, ít nhất là 9 ngày.

Đến ngày 13-1, các tỉnh An Giang, Lâm Đồng đang dẫn đầu về thời gian cho phép học sinh nghỉ Tết Nguyên đán với 14 ngày liên tục, từ ngày 9 đến 22-2 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).

Các bé Trường Mầm non 12, TP.HCM trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh Vĩnh Long cũng được nghỉ 14 ngày, từ 11 đến 24-2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày với lịch nghỉ từ 16-2 đến hết ngày 28-2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng).

Trong khi đó, tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai cho học sinh nghỉ 12 ngày, từ 11 đến 22-2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).

Lịch nghỉ của học sinh TP.HCM cố định 11 ngày, cụ thể từ 12 đến 22-2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng). Tuy nhiên, UBND TP cho phép hiệu trưởng linh động cho học sinh nghỉ học tối đa 2 tuần để tạo điều kiện cho phụ huynh về quê đón Tết. Do đó, sẽ có một số trường cho các em nghỉ đến 14 ngày.

Cần Thơ và Hà Tĩnh đều cho học sinh nghỉ Tết 11 ngày nhưng có thời gian nghỉ khác nhau.

Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cho học sinh nghỉ Tết 9 ngày.

Riêng Hà Nội, học sinh được nghỉ ít nhất, dao động từ 5 đến 9 ngày. Kỳ nghỉ chính thức của học sinh Thủ đô kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20-2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Do trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần, học sinh không phải học thứ Bảy có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 12 tỉnh thành như sau:

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh 12 tỉnh/thành. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bộ GD&ĐT cho phép các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch năm học, đảm bảo đủ 35 tuần thực học theo quy định.