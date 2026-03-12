Đại học ở TP.HCM ‘săn’ nhà khoa học giỏi, thu nhập lên đến 85 triệu đồng/tháng 12/03/2026 08:58

(PLO)- Bên cạnh chính sách đãi ngộ chung, nhiều trường đại học thành viên sẵn sàng chi thưởng hàng trăm triệu đồng cho nhà khoa học mới, hứa hẹn thu nhập cao.

ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển dụng các nhà khoa học trẻ xuất sắc và nhà khoa học đầu ngành về công tác tại hệ thống năm 2026 theo Chương trình VNU350.

Theo đó, ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến tuyển dụng 167 nhà khoa học, làm việc tại 9 đơn vị thành viên, trải rộng ở nhiều lĩnh vực khoa học – công nghệ, kinh tế, xã hội và sức khỏe.

2 năm thu hút 71 nhà khoa học giỏi

Để gia nhập đội ngũ, ứng viên tham gia chương trình phải có trình độ tiến sĩ, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu độc lập.

Đối với nhóm nhà khoa học trẻ, ứng viên cần đáp ứng ít nhất một trong bốn tiêu chí: Có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc hội nghị uy tín; có bằng phát minh, sáng chế đã được đăng ký thành công; có sản phẩm khoa học – công nghệ đã được chuyển giao; hoặc có hướng nghiên cứu mới, triển vọng, phù hợp với chiến lược phát triển của ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong khi đó, đối với nhà khoa học đầu ngành, ứng viên phải đáp ứng đồng thời năm tiêu chí: Có kinh nghiệm đứng đầu nhóm nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm; từng chủ trì đề tài, dự án khoa học – công nghệ; có công trình khoa học công bố trên các tạp chí uy tín hoặc sở hữu bằng độc quyền sáng chế; có kinh nghiệm giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh; đồng thời có mạng lưới hợp tác khoa học trong nước và quốc tế.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Sức khỏe trong một giờ thực hành. Ảnh: THIỆN THÔNG

Được biết, chương trình VNU350 được ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai từ đầu năm 2024 với mục tiêu đến năm 2030 sẽ tuyển dụng 350 nhà khoa học xuất sắc.

Theo báo cáo của ThS Trần Thị Tố Uyên, Phó trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ ĐH Quốc gia TP.HCM, sau nhiều đợt tuyển dụng, đến nay ĐH Quốc gia TP.HCM đã thu hút 71 nhà khoa học, trong đó có 7 nhà khoa học đầu ngành và 64 nhà khoa học trẻ xuất sắc.

Trong số này, Trường ĐH Bách khoa thu hút được nhiều nhà khoa học nhất với 26 người, tiếp theo là Trường ĐH Khoa học tự nhiên 16 người. Một số đơn vị khác cũng có số lượng đáng kể như Trường ĐH Khoa học Sức khỏe với 9 người, Trường ĐH Kinh tế – Luật với 8 người...

Các nhà khoa học tham gia chương trình đến từ nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu thế giới như ĐH Quốc gia Singapore (NUS), Viện Công nghệ California (Caltech), Đại học Quốc gia Seoul (SNU), ĐH Carnegie Mellon (CMU), ĐH Ludwig Maximilian Munich (LMU) hay ĐH Trinity Dublin (TCD).

Bà Uyên cho biết, sau khi về công tác tại ĐH Quốc gia TP.HCM, các nhà khoa học vẫn duy trì nhịp độ nghiên cứu tích cực với khoảng 60 bài báo được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín. Nhiều công trình thuộc nhóm Q1 – Q2 theo hệ thống phân loại của SCImago, Scopus hoặc Journal Citation Reports (Clarivate).

Tại buổi gặp mặt các nhà khoa học trúng tuyển chương trình VNU350 mới đây, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết chương trình không chỉ nhằm thu hút và giữ chân các nhà khoa học xuất sắc mà còn là cấu phần chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn của hệ thống. Chương trình hướng tới hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, thúc đẩy các hướng nghiên cứu mũi nhọn, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn, giữa tri thức hàn lâm và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

Bà cam kết tạo điều kiện tối đa trong 3 không gian phát triển cho nhà khoa học. Đó là tự chủ (trao quyền chủ động trong nghiên cứu), phát triển (môi trường học thuật năng động, kết nối sinh viên và đội ngũ, hợp tác quốc tế) và đóng góp (tham gia giải quyết các bài toán lớn của quốc gia và đặt hàng của TP.HCM).

Các nhà khoa học trẻ đang học tập, làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM. Ảnh: T.THÔNG

Thưởng hàng trăm triệu, thu nhập lên đến 85 triệu/tháng

Để hiện thực hóa việc tuyển dụng, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng triển khai nhiều chính sách đãi ngộ nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu và phát triển sự nghiệp.

Theo chính sách chung của chương trình VNU350, các nhà khoa học được bảo đảm môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng và được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn. Họ cũng có thể tiếp cận hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở dữ liệu và thư viện để phục vụ hoạt động nghiên cứu, được hỗ trợ đăng ký và triển khai các đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp độ…

Trong đó, đối với nhà khoa học trẻ, trong ba năm đầu sẽ được cấp một đề tài nghiên cứu loại C với kinh phí tối đa 200 triệu đồng. Nếu hoàn thành tốt sẽ được ưu tiên xét cấp đề tài tiếp theo với mức kinh phí tối đa 1 tỉ đồng hoặc được hỗ trợ đăng ký đề tài cấp cao hơn. Đến năm thứ tư, các nhà khoa học trẻ có thể được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu với kinh phí tối đa 10 tỉ đồng.

Đối với nhà khoa học đầu ngành, trong hai năm đầu sẽ được cấp một đề tài nghiên cứu loại B, kinh phí tối đa 1 tỉ đồng. Các năm tiếp theo có thể được hỗ trợ đầu tư phòng thí nghiệm với kinh phí tối đa 30 tỉ đồng, đồng thời được tạo điều kiện thành lập nhóm nghiên cứu mạnh và chủ trì các đề tài nghiên cứu ở nhiều cấp.

Bên cạnh chính sách chung của toàn hệ thống, các trường ĐH và đơn vị thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM cũng xây dựng cơ chế đãi ngộ riêng nhằm thu hút và giữ chân nhân tài.

Đơn cử, tại Trường ĐH Bách khoa, thu nhập trung bình của tiến sĩ mới về trường có thể đạt khoảng 35 triệu đồng/tháng nếu thâm niên dưới 3 năm và khoảng 45 triệu đồng/tháng với người có thâm niên từ 3 năm trở lên. Đối với phó giáo sư hoặc giáo sư có thâm niên trên 3 năm, thu nhập trung bình có thể đạt khoảng 85 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, ứng viên nước ngoài được hưởng lương gấp 3 lần mức thông thường và hỗ trợ vé máy bay khứ hồi.

Trường ĐH Quốc tế cũng đưa ra mức thu nhập trung bình khoảng 32 triệu đồng/tháng đối với tiến sĩ, khoảng 45 triệu đồng đối với phó giáo sư và khoảng 50 triệu đồng đối với giáo sư, chưa bao gồm các khoản thưởng và phúc lợi theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn áp dụng chính sách thu hút riêng đối với giảng viên mới, trong đó giáo sư có thể nhận hỗ trợ thu hút 200 triệu đồng, phó giáo sư 150 triệu đồng và tiến sĩ 100 triệu đồng khi về công tác tại trường.

Trường ĐH Kinh tế – Luật, thu nhập của giáo sư dao động từ 65-80 triệu đồng/tháng. Trường còn "mạnh tay" chi thưởng công bố khoa học lên đến 160 triệu đồng/bài đăng trên tạp chí Q1 (SSCI/SCIE)

Còn Trường ĐH Công nghệ Thông tin áp dụng gói hỗ trợ một lần cho nhân sự mới về trường: Giáo sư nhận 300 triệu đồng, phó giáo sư nhận 200 triệu đồng và tiến sĩ nhận 150 triệu đồng.

Tại Trường ĐH An Giang, tổng thu nhập tối thiểu của giảng viên khoảng 15 triệu đồng/tháng, đồng thời ứng viên mới còn được hỗ trợ thu hút 60 triệu đồng. Đối với ứng viên quốc tế, thu nhập tối thiểu khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng và được hỗ trợ vé máy bay khứ hồi hằng năm cũng như chỗ ở trong khu nhà khách quốc tế của trường.