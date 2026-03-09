Học sinh tiểu học thử tài chèo thuyền, cưỡi ngựa cùng nghệ sĩ hát bội 09/03/2026 13:27

(PLO)- Thay vì ngồi xem thụ động, học sinh trường Tiểu học Trần Khánh Dư được trực tiếp lên sân khấu, thử tài chèo thuyền, cưỡi ngựa trong nghệ thuật hát bội dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ.

Ngày 9-3, trường Tiểu học Trần Khánh Dư, phường Tân Định phối hợp cùng Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM tổ chức chương trình sân khấu học đường - nghệ thuật hát bội.

Để xóa bỏ định kiến hát bội là môn nghệ thuật "khó cảm", Nhà hát đã xây dựng lại "format" chương trình theo hướng trải nghiệm tối đa.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Khánh Dư thử tài động tác cưỡi ngựa trong nghệ thuật hát bội dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đặc trưng của môn nghệ thuật này là tính ước lệ, tượng trưng. Các nghệ sĩ thường sử dụng đạo cụ nhằm gợi trí tượng tượng về hành động của nhân vật. Một trong những đạo cụ thường xuyên được sử dụng là chiếc “roi ngựa”, tượng trưng cho con ngựa khi biểu diễn.

Sau khi giới thiệu, dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ sĩ Hoàng Duy, học sinh được mời lên sân khấu để thực hiện các động tác cưỡi ngựa theo bộ pháp đặc trưng của hát bội. Những đôi chân nhỏ nhắn lúng túng nhưng đầy hào hứng khi thực hiện những bước đi ước lệ, những cánh tay múa theo nhịp phách mang lại bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Trong nghệ thuật hát bội, tính cách nhân vật sẽ được thể hiện qua các màu sắc của mặt nạ. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Mặt khác, tại chương trình, các nghệ sĩ dẫn dắt học sinh vào thế giới của hát bội thông qua nghệ thuật hóa trang mặt nạ. Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ, các em học sinh hào hứng học cách "đọc" tính cách nhân vật qua màu sắc. Cụ thể, Màu đỏ là những trung thần nghĩa khí, người tốt; Màu trắng mốc là nhân vật nịnh thần, gian xảo; Màu xanh là người thông minh, trí tuệ và dũng cảm; Màu đen trắng đan xen là nhân vật có tính khí hung dữ....

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn Trần Hưng Đạo ra quân. Ảnh: NQ

Điểm đặc biệt, tại chương trình, các em đã được theo dõi 2 trích đoạn Trần Hưng Đạo ra quân và Chị Võ Thị Sáu. Những bài học lịch sử vốn nằm trên trang giấy nay trở nên sống động qua sự hóa thân của các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Bảo Trang trong vai chị Võ Thị Sáu hiên ngang trước nòng súng của kẻ địch. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Một tình huống tương tác ngẫu hứng đã mang lại hiệu quả giáo dục bất ngờ. Khi nghệ sĩ vai phản diện giả vờ dùng bánh kẹo, tiền bạc để "dụ dỗ" học sinh khai báo nơi ẩn nấp của căn cứ cách mạng, hàng trăm em nhỏ đã đồng thanh khước từ và khẳng định: "Chúng tôi là đồng minh của chị Võ Thị Sáu".

Học sinh hứng thú khi được tham dự chương trình. Ảnh: NQ

Anh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn của Nhà hát nói: "Đó không chỉ là niềm vui sân khấu, mà là cách chúng tôi nuôi dưỡng lòng yêu nước và lập trường chính trị cho các em ngay từ khi còn nhỏ thông qua sự tương tác thực tế này".