Sở GD&ĐT TP.HCM trả lời cử tri về áp lực sĩ số và thiếu trường lớp 05/03/2026 18:57

(PLO)- Tình trạng thiếu trường, lớp học đông ở một số khu vực tại TP.HCM khiến cử tri lo ngại về quyền lợi của học sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV về việc đầu tư, mở rộng cơ sở trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường An Phú trong giờ học cờ vua. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Cử tri phường An Phú phản ánh địa bàn chỉ có một trường THCS nên chưa đảm bảo công tác giảng dạy và học tập. Cử tri kiến nghị TP xem xét, bố trí nguồn lực đầu tư, mở rộng cơ sở trường lớp nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, bán trú của con em.

Tương tự, cử tri phường Tây Thạnh cho biết địa bàn có ít trường mầm non, chỉ có trường tiểu học và chưa đáp ứng được nhu cầu bán trú.

Về vấn đề này, Sở GD&ĐT cho biết việc rà soát quỹ đất, lập quy hoạch và đề xuất đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền và trách nhiệm trực tiếp của chính quyền địa phương.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Tây Thạnh và phường An Phú chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền. Các địa phương cần khẩn trương rà soát thực tế mạng lưới trường lớp, quỹ đất giáo dục và nhu cầu học tập để có phương án bố trí nguồn lực phù hợp.

Đồng thời, địa phương cần đối thoại trực tiếp với cử tri để làm rõ kế hoạch đầu tư công trung hạn, các dự án trường học dự kiến triển khai và giải pháp tạm thời. Kết quả xử lý phải báo cáo về UBND TP và Sở GD&ĐT để theo dõi.

Trước ý kiến của cử tri phường Đức Nhuận về tình trạng quá tải ở một số trường công lập, Sở GD&ĐT đánh giá sĩ số học sinh/lớp cao là vấn đề TP đặc biệt quan tâm.

Thời gian qua, TP đã chỉ đạo ngành giáo dục rà soát, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp quy mô dân số; thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý; đồng thời đưa các dự án xây dựng, cải tạo trường học vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, TP tăng cường đầu tư trang thiết bị, bổ sung đội ngũ giáo viên để từng bước giảm sĩ số học sinh/lớp theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.

Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Đức Nhuận đối thoại với cử tri để thông tin cụ thể về các dự án trường học dự kiến triển khai. TP cam kết ưu tiên nguồn lực để thực hiện lộ trình giảm sĩ số. Các dự án tại phường Đức Nhuận đã được đưa vào danh mục theo dõi để sớm triển khai.

Ngoài ngân sách nhà nước, TP khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển trường lớp ngoài công lập để chia sẻ áp lực cho hệ thống công lập, bảo đảm học sinh được tiếp cận môi trường giáo dục tốt nhất.