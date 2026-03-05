Trường ĐH Gia Định đạt chuẩn kiểm định quốc tế THE-ICE của Úc 05/03/2026 19:22

(PLO)- THE-ICE là tổ chức do Chính phủ Liên bang Úc thành lập từ năm 2004. Hệ thống tiêu chuẩn của tổ chức này được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam công nhận từ năm 2024.

Chiều 5-3, Trường ĐH Gia Định tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận đạt chuẩn kiểm định quốc tế của THE-ICE (Australia).

Theo kết quả đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài, trường đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đảm bảo chất lượng của THE-ICE. Đáng chú ý, đây là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức này công nhận đạt chuẩn ở cấp độ cơ sở giáo dục đại học.

Thông tin từ nhà trường, tháng 12-2025, Đoàn đánh giá ngoài của tổ chức THE-ICE đã đến trường khảo sát và đánh giá toàn diện. Hiện THE-ICE có mạng lưới 35 thành viên tại 20 quốc gia trên 4 châu lục.

Bộ tiêu chuẩn của THE-ICE tập trung vào các nhóm tiêu chí cốt lõi như: chiến lược phát triển, thiết kế chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, năng lực đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, liên kết doanh nghiệp, mức độ đáp ứng nhu cầu thị trường lao động quốc tế và hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ.

Trường ĐH Gia Định trở thành trường ĐH đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định quốc tế của THE-ICE. Ảnh: NTCC

Phát biểu tại buổi lễ, ông John Daly, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn học thuật THE-ICE, Giám đốc học thuật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Swiss Education Group nhận định chứng nhận này là kết quả từ những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nhà trường. Thành tựu đó phản ánh sự chuyên nghiệp, tinh thần tận tâm trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Gia Định, ThS.LS Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho rằng thành quả này là kết quả của chiến lược nâng cao chất lượng mà đơn vị kiên trì thực hiện trong nhiều năm.

Trường chuẩn hóa chương trình theo định hướng tăng cường trải nghiệm thực tế; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ theo chuẩn quốc tế.

Theo ông Chung, trước khi đạt chứng nhận này, trường đã xây dựng nền tảng chất lượng thông qua hệ thống kiểm định trong nước. Hiện nay, 14 chương trình đào tạo của trường đã đạt kiểm định theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Các ngành này bao gồm: Luật, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng và ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ).