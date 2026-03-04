Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 04/03/2026 18:38

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM đang trình UBND TP về lịch thi vào lớp 10 vào ngày 1 và 2-6-2026

Chiều 4-3, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM về công bố ngày thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Nhằm đảm bảo thời gian hoàn thành chương trình học và chuẩn bị tốt cho kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TP.HCM trình ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 dự kiến vào ngày 1 và 2-6-2026.

Nếu kế hoạch trên được UBND TP phê duyệt thì lịch thi vào lớp 10 năm nay sẽ sớm hơn năm ngoái 1 tuần. Sở dĩ có sự thay đổi như vậy vì Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT vào ngày 11 và 12-6. Việc hai kỳ thi quá sát nhau sẽ gây khó khăn cho công tác tổ chức.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ gồm 3 môn Văn, Toán và Ngoại ngữ. Đối với học sinh thi chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Đến thời điểm này theo ghi nhận của phóng viên đã có 21 địa phương công bố môn thứ 3 thi lớp 10. Đa số các tỉnh/thành chọn ngoại ngữ môn thứ 3, riêng Tuyên Quang thi Khoa học tự nhiên.