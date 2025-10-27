Đã có 2 địa phương chốt môn thứ 3 thi vào lớp 10 27/10/2025 15:46

(PLO)- Đến thời điểm này, TP.HCM và Đà Nẵng là 2 địa phương công bố môn thứ 3 thi vào lớp 10.

Mới đây, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã thông báo chọn Ngoại ngữ là môn thứ 3 thi vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Như vậy, kỳ thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng diễn ra với 3 môn gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.

Đây là năm thứ hai Đà Nẵng chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ 3.

Trước đó, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng công bố 3 môn thi vào lớp 10 gồm Toán, Văn và Ngoại ngữ, sớm nhất cả nước.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Tô Ký, xã Hóc Môn trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Nhiều năm qua, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương đều tổ chức thi tuyển lớp 10 công lập, với ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh. Việc giữ ổn định các môn thi nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các trường sau khi ba địa phương sáp nhập.

Sau đó, Sở GD&ĐT tiếp tục công bố đề tham khảo các môn thi vào lớp 10 để học sinh, giáo viên học sinh nắm cấu trúc, độ khó, chủ động trong quá trình ôn tập và định hướng kế hoạch giảng dạy.

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ GD&ĐT, các địa phương có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp.

Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn thi thứ 3 do Sở GD&ĐT lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học.

Tuy nhiên, các tỉnh, thành không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp, kể từ 2025. Thời gian công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I không muộn hơn 31-3 hàng năm.