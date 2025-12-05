TP.HCM: Cháy quán ăn lúc 4 giờ sáng, cảnh sát dùng xe thang cứu người

Ngày 5-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM.
Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, cột khói bốc cao hàng chục mét.
Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, chống cháy lan.
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC sử dụng xe thang tiếp cận hiện trường cứu người và tài sản. Lực lượng y tế cùng trang thiết bị chuyên nghiệp cũng có mặt sẵn sàng ứng phó.
Đến gần 6 giờ sáng, một em bé được lực lượng chức năng đưa xuống bằng thang cứu hộ, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai nhanh chóng.
Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.