TP.HCM: Cháy quán ăn lúc 4 giờ sáng, cảnh sát dùng xe thang cứu người 05/12/2025 06:26

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngày 5-12, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong toả hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

TP.HCM: Cháy quán ăn rạng sáng, Cảnh sát dùng xe thang cứu người.

Theo thông tin ban đầu, hơn 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội xảy ra tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Phòng cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, chống cháy lan.

Cảnh sát dùng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường để cứu người.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC sử dụng xe thang tiếp cận hiện trường cứu người và tài sản. Lực lượng y tế cùng trang thiết bị chuyên nghiệp cũng có mặt sẵn sàng ứng phó.

Đến gần 6 giờ sáng, một em bé được lực lượng chức năng đưa xuống bằng thang cứu hộ, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai nhanh chóng.

6 giờ sáng, lực lượng chức năng đưa thành công một em bé ra khỏi khu vực.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.