Diều sáo khiến nhiều chuyến bay tại sân bay Cát Bi phải đổi hướng, hoãn bay 17/03/2026 12:10

(PLO)- Vật thể bay lạ khiến 4 chuyến bay phải đổi hướng từ sân bay Cát Bi và một số chuyến khác bị tạm dừng được xác định là diều sáo.

Ngày 17-3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng đã xác định được vật thể khiến 4 chuyến bay không thể hạ cánh và nhiều chuyến phải tạm dừng tại sân bay Cát Bi hôm 15-3 là diều sáo.

Trước đó, tối 15-3-2026, Đội An ninh hàng không và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng nhận phản ánh từ tổ bay VJC280 và HVN1180. Các tổ bay phát hiện vật thể bay lạ nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60m.

Ngay sau đó, Đài chỉ huy sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Công an thành phố khuyến cáo người dân không thả diều, sử dụng các phương tiện bay siêu nhẹ gần sân bay khi chưa được cấp phép. Ảnh minh họa: CAHP

Do ảnh hưởng của vật thể này, nhiều chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Một số chuyến khác buộc tạm dừng khai thác, gây ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Đến 0 giờ 35 phút ngày 16-3-2026, hoạt động bay tại Cát Bi mới được khôi phục bình thường.

Qua phối hợp xác minh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh xác định người vi phạm là Đ.T.D (28 tuổi, trú tại thôn Tiến Lập, An Khánh, TP Hải Phòng). Người này điều khiển diều carbon dài 3,6m, có gắn sáo và đèn nháy màu xanh, đỏ, trắng. Diều bay ở độ cao khoảng 400m, chiều dài dây thả khoảng 700m hướng về phía đồi Thiên Văn, Kiến An.

Công an thành phố khuyến cáo người dân không sử dụng drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ, diều gắn đèn led gần sân bay khi chưa được cấp phép. Hành vi vi phạm có thể bị phạt 20 - 40 triệu đồng, tịch thu thiết bị, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định an toàn hàng không. Khi phát hiện vật thể bay lạ hoặc hành vi đe dọa an toàn bay, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý.