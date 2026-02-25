UAV xâm nhập sân bay Đà Nẵng: Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương ngăn chặn 25/02/2026 16:38

(PLO)- Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương có sân bay tăng cường kiểm soát thiết bị bay không người lái, sau hàng loạt vụ xâm nhập tại Đà Nẵng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành có sân bay tăng cường ngăn chặn thiết bị bay không người lái (UAV) uy hiếp hoạt động bay tại các cảng hàng không.

Đề nghị được đưa ra trong bối cảnh từ tháng 9-2025 đến tháng 2-2026, khu vực lân cận Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ UAV xâm nhập khu vực máy bay cất cánh, tiếp cận và hạ cánh.

Các vụ việc buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển hướng sang sân bay dự bị. Sự cố làm gián đoạn dây chuyền khai thác, gây thiệt hại kinh tế và tiềm ẩn nguy cơ va chạm, uy hiếp trực tiếp an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Flycam làm ảnh hưởng đến hành trình các chuyến bay đến, đi từ sân bay Đà Nẵng. Ảnh: THANH NHẬT

Theo báo cáo của Cục Hàng không, các vụ việc có xu hướng tái diễn và diễn biến phức tạp. Điều này cho thấy công tác kiểm soát, ngăn chặn UAV trái phép tại khu vực lân cận cảng hàng không chưa thực sự hiệu quả. Nguy cơ rủi ro đối với an toàn bay và an ninh quốc gia vẫn ở mức cao, nhất là trong dịp cao điểm Tết Bính Ngọ vừa qua tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố các tỉnh, thành chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và các phương tiện bay khác, bảo đảm tuân thủ quy định.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố Đà Nẵng được đề nghị chỉ đạo lực lượng công an, quân đội trên địa bàn rà soát, thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành thường trực với các đơn vị hàng không dân dụng. Mục tiêu là giám sát, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đồng thời xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm.

Các lực lượng cũng được yêu cầu tăng cường cảnh giới, kiểm tra và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định. Xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn từ xa đối với UAV xâm nhập trái phép khu vực hạn chế bay.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo cộng đồng, nhất là tại các khu dân cư xung quanh sân bay, về nguy cơ và chế tài xử lý đối với hành vi uy hiếp an toàn hoạt động bay. Đồng thời phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng máy bay không người lái và các phương tiện bay khác.

Trước đó, giữa năm 2025, Cảng hàng không Thọ Xuân phải tạm dừng khai thác ban đêm do vật thể bay xâm nhập trái phép khu vực bay.