Bộ Quốc phòng trả lời về thủ tục cấp phép điều khiển thiết bị bay không người lái 15/11/2025 15:17

(PLO)- Theo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, hiện tại Bộ Công an đã soạn thảo Thông tư quy định đăng ký thiết bị bay, đang tiếp thu hoàn thiện để ban hành.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng cho biết đã nhận được thư của công dân đề nghị tư vấn và giải đáp một số thắc mắc sau khi nghiên cứu Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 5-11-2025.

Theo đó, Nghị định có nội dung: “Hiện tại để có thể điều khiển được tàu bay không người lái từ 0.25kg tới dưới 2kg yêu cầu phải có bằng lái tàu bay không người lái hạng A, Giấy phép bay được cấp phép cho thiết bị bay và giấy phép đăng ký thiết bị bay”.

Từ đó, công dân đặt câu hỏi về thủ tục đăng ký thiết bị bay; Thủ tục học hay những yêu cầu đối với cơ sở đào tạo được quy định theo thông tư nào? Thông tin sát hạch hay đề cương liên quan tới việc đào tạo? Cách để trở thành đơn vị đào tạo hợp pháp cần những gì và quy định nào?

Thiết bị bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: Nongnghiep.vn.

Ngoài ra, các cơ sở đủ điều kiện đào tạo hiện nay gồm những cơ sở nào, đăng ký thiết bị bay lần đầu ở đâu, giấy tờ thủ tục ra sao?

Trả lời nội dung này, Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết điểm a khoản 4 Điều 29 Luật Phòng không nhân dân năm 2024 quy định "cơ quan Công an đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an…”.

Về đào tạo, cấp Giấy phép điều khiển thiết bị bay, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng thông tin: Nội dung đào tạo, cấp Giấy phép điều khiển thiết bị bay được quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29 Nghị định số 288/2025/NĐ-CP.

Trong đó, các cơ sở đào tạo được thành lập theo quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, việc cấp Giấy phép điều khiển thiết bị bay do một đơn vị của Bộ Quốc phòng thực hiện (giống như đào tạo cấp bằng lái xe ô tô).

Hiện có năm cơ sở đào tạo đang hoàn chỉnh thủ tục thành lập tại: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Bắc Ninh (thông tin liên hệ: Viện Công nghệ Giáo dục ASEAN, sđt: 0933668836).

“Hiện tại, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đang hoàn thiện các Thông tư triển khai thực hiện Nghị định số 288/2025/NĐ-CP (dự kiến ban hành trong tháng 11-2025), trong đó có các nội dung liên quan đến phân cấp, phân quyền đăng ký, cấp Giấy phép điều khiển thiết bị bay”- nội dung trả lời nêu rõ.