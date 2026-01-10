6 lưu ý quan trọng để chủ xe không phải mất thêm phí khi rớt kiểm định từ 20-1 10/01/2026 08:12

(PLO)- Để tránh mất phí thêm lần nữa khi quay lại kiểm định xe theo quy định mới, chuyên gia lưu ý 6 hạng mục mà các chủ xe có thể tham khảo.

Thông tư 40/2025 của Bộ Xây dựng quy định thu thêm 50% cho lần kiểm định lại lần 2 trong ngày, khám qua ngày hôm sau sẽ tính thêm 100% phí kiểm định. Quy định có hiệu lực kể từ ngày 20-1-2026.

Cụ thể, Khoản 8 Điều 3 Thông tư 40 quy định như sau: Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại. Giá dịch vụ các lần kiểm định lại được tính như sau:

Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định lại ngay trong ngày: giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thu tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì giá dịch vụ kiểm định thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Chuyên gia khuyên các chủ xe nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa xe đến Trung tâm Đăng kiểm. Ảnh: THY NHUNG

Thông tin hiện đang được nhiều người quan tâm, trong đó một số ý kiến cho rằng nếu chủ xe bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm tra trước khi đi kiểm định thì sẽ không sợ bị mất thêm phí.

Anh Nguyễn Tuấn cho rằng: “Xe không độ là được hoặc trước khi đi kiểm định tháo hết các bộ phận đã độ và đưa xe về “nguyên zin” là không sợ bị rớt. Hơn nữa tôi cho rằng các chủ xe nếu muốn độ xe cứ làm đúng thủ tục, lựa chọn đơn vị độ xe đúng chuẩn, có giấy chứng nhận thay đổi kết cấu theo quy định nên với tôi không lo vấn đề này”.

Trao đổi với PLO, PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực TP.HCM đưa ra lời khuyên để tránh tình trạng rớt kiểm định (đăng kiểm) xe ô tô và phải chịu thêm phí theo quy định mới từ ngày 20-1-2026 (50% phí nếu kiểm lại trong ngày, 100% nếu ngày sau hoặc trạm khác), các chủ xe nên chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đưa xe đến trung tâm đăng kiểm.

“Nên kiểm tra và bảo dưỡng các hạng mục chính sau đây tại nơi uy tín. Những hạng mục này thường là nguyên nhân phổ biến dẫn đến rớt kiểm định, như hệ thống phanh hỏng, khí thải vượt mức, đèn chiếu sáng lỗi, hoặc xe bị độ sai quy định. Mang xe đi bảo dưỡng sớm, kiểm tra bằng thiết bị chuyên dụng nếu cần”- PGS-TS Dũng chia sẻ.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, các chủ xe có thể kiểm tra các hạng mục sau đây:

1. Hệ thống phanh (nguyên nhân hàng đầu gây rớt)

Kiểm tra má phanh, đĩa phanh và ống dẫn dầu phanh xem có mòn, rỉ sét hoặc rò rỉ không.

Đo lực phanh tay và phanh chân để đảm bảo đạt tiêu chuẩn (ít nhất 50% hiệu suất theo quy định).

Thay dầu phanh nếu đã quá hạn (thường 2 năm hoặc 40.000 km). Lưu ý: Phanh không đạt có thể do sử dụng lâu ngày hoặc bảo dưỡng kém, dẫn đến trượt kiểm định.

2. Khí thải và động cơ (đặc biệt quan trọng từ 2026 với lộ trình kiểm soát mới)

Kiểm tra mức khí thải (CO, HC, NOx) bằng máy đo chuyên dụng - không vượt mức quy định (từ năm 2026, áp dụng mức 4-5 tùy loại xe và khu vực như Hà Nội, TP.HCM).

Bảo dưỡng kim phun nhiên liệu, cảm biến oxy, bộ lọc gió động cơ, và bugi để tránh khí thải cao.

Kiểm tra nắp bình xăng có kín không (lỏng hoặc rò rỉ là lỗi phổ biến).

Nếu đèn check engine (đèn báo lỗi) sáng, cần đọc lỗi và sửa ngay (thường liên quan đến hệ thống nhiên liệu hoặc khí thải). Lưu ý: Xe cũ (sản xuất trước 2022) dễ rớt hạng mục này.

Chủ xe nên kiểm tra phạt nguội trước khi đi kiểm định. Ảnh: THY NHUNG

3. Hệ thống chiếu sáng và tín hiệu

Kiểm tra tất cả đèn: pha, cos, hậu, xi nhan, phanh, sương mù - đảm bảo sáng đúng cường độ, không mờ hoặc hỏng bóng.

Điều chỉnh góc chiếu đèn pha để không chói mắt người đối diện.

Kiểm tra còi xe và độ ồn (không vượt 105 dB). -Lưu ý: Đèn hỏng hoặc không đồng đều là lỗi đơn giản nhưng thường gặp, dễ sửa tại chỗ.

4. Lốp xe và hệ thống treo và lái

Đo độ mòn lốp (hoa lốp phải sâu ít nhất 1,6 mm), kiểm tra áp suất lốp chuẩn (theo khuyến cáo nhà sản xuất). Kiểm tra rotuyn, bạc đạn, giảm xóc và hệ thống lái xem có lỏng lẻo hoặc rỉ sét không.

Đảm bảo lốp đồng cỡ, không nứt nẻ hoặc phồng rộp. Lưu ý: Lốp mòn quá mức có thể gây mất an toàn và rớt kiểm định.

5. Khung gầm, thân vỏ và các bộ phận cơ khí

Kiểm tra khung gầm có gỉ sét, biến dạng hoặc hư hỏng không (đặc biệt xe cũ hoặc từng tai nạn).

Kiểm tra hệ thống ống xả, bình ắc quy, dây đai và các bộ phận xếp dỡ nếu có.

Đảm bảo kính chắn gió, gương chiếu hậu không nứt vỡ. Lưu ý: Không tự ý độ xe như thay đổi kết cấu (lắp thêm ghế, thay lazang oversized, hoặc độ đèn LED sai quy định) – phải có giấy phép nếu thay đổi.

6. Giấy tờ và các yếu tố hành chính

Kiểm tra biển số xe rõ ràng, đúng quy cách, không mờ hoặc thiếu.

Xác nhận số khung, số máy khớp với giấy đăng ký xe.

Đóng hết phí phạt nguội (kiểm tra qua app) - nếu còn nợ, sẽ bị từ chối đăng kiểm. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ: giấy đăng ký xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chứng nhận kiểm định cũ.