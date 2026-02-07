Cách bảo dưỡng xe máy tại nhà không tốn nhiều chi phí trong mùa Tết 07/02/2026 16:07

(PLO)- Không cần ra tiệm hay tốn nhiều tiền, chỉ với vài thao tác đơn giản tại nhà, bạn đã có thể giúp xe máy luôn bền bỉ, an toàn và vận hành êm ái mỗi ngày.

Xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là "người bạn đồng hành" gắn bó hằng ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian hoặc ngân sách để thường xuyên mang xe ra tiệm. Tin vui là với một số thao tác cơ bản, bạn hoàn toàn có thể tự bảo dưỡng xe máy tại nhà hiệu quả, giúp xe vận hành bền bỉ, an toàn mà vẫn tiết kiệm chi phí.

1. Vệ sinh tổng thể

Rửa xe định kỳ không chỉ giúp xe đẹp hơn mà còn hạn chế bụi bẩn, bùn đất gây rỉ sét và cản trở quá trình tản nhiệt của động cơ.

Mẹo: Nên dùng dung dịch rửa xe chuyên dụng thay vì xà phòng giặt để bảo vệ sơn và chi tiết cao su.

2. Thay nhớt định kỳ

Dầu nhớt giúp bôi trơn, làm mát và làm sạch động cơ. Đây là hạng mục quan trọng nhất trong bảo dưỡng xe máy.

- Thời điểm: Thay nhớt sau mỗi 1.500 – 2.000 km (tùy điều kiện vận hành).

- Lưu ý: Chọn đúng loại nhớt cho xe số hoặc xe ga để đạt hiệu suất tối ưu.

3. Kiểm tra hệ thống truyền động (sên/dây curoa)

Hệ truyền động tốt giúp xe chạy êm, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế hỏng hóc.

- Xe số: Vệ sinh, bôi trơn và tăng sên khi bị chùng.

- Xe tay ga: Kiểm tra dây curoa định kỳ để tránh đứt giữa đường.

Nếu xích xe không được bôi trơn, nó có thể bị hư hỏng do nhiệt độ quá cao và sẽ bị mòn. Ảnh: wikiHow

4. Vệ sinh lọc gió

Lọc gió bị bẩn khiến xe hao xăng, nóng máy và giảm công suất.

- Nếu chỉ bám bụi nhẹ, có thể thổi sạch bằng khí nén.

- Nếu lọc quá bẩn hoặc là loại giấy, nên thay mới để bảo vệ động cơ.

5. Kiểm tra lốp và hệ thống phanh

- Lốp xe: Duy trì áp suất đúng tiêu chuẩn để đảm bảo độ bám đường, tránh hao xăng và mòn lốp không đều.

- Phanh: Kiểm tra độ mòn của má phanh. Nếu phanh kêu kim loại hoặc kém hiệu quả, cần thay ngay.

6. Chăm sóc bugi và hệ thống điện

Bugi đảm nhiệm việc đánh lửa, giúp xe khởi động dễ và đốt cháy nhiên liệu hiệu quả.

Nếu đầu bugi đen, mòn hoặc bẩn, hãy vệ sinh hoặc thay mới để tránh xe khó nổ hoặc chết máy giữa đường.