Giải mã nỗi sợ chai pin của ô tô điện 21/02/2026 18:30

Một nghiên cứu thực tế quy mô nhất từ trước đến nay tại Anh vừa đưa ra một con số gây kinh ngạc.

Pin của những chiếc ô tô điện đã qua sử dụng vẫn giữ được trung bình hơn 95% dung lượng ban đầu. Đây là tin vui xóa tan những lo ngại bấy lâu nay của người tiêu dùng về việc phải thay pin đắt đỏ khi mua xe cũ.

Nghiên cứu mang tên Chỉ số hiệu suất pin 2025 do các chuyên gia chẩn đoán pin của Công ty Generational (Anh) thực hiện đã phân tích hơn 8.000 xe điện thuộc 36 thương hiệu khác nhau.

Kết quả cho thấy tình trạng sức khỏe trung bình của pin (SoH) đạt mức 95,15%.

Cụ thể, mức độ thoái hóa theo thời gian diễn ra chậm hơn dự đoán. Ô tô điện từ 4-5 năm tuổi có dung lượng pin trung bình vẫn đạt 93,53%. Xe từ 8-9 năm tuổi duy trì ở mức 85%.

Nhiều ô tô chạy dịch vụ cường độ cao trên 160.000 km vẫn giữ được mức SoH từ 88-95%.

Ông Oliver Phillpott, CEO của Generational cho biết: "Pin ô tô điện đang hoạt động tốt hơn nhiều so với những gì người tiêu dùng và các bên liên quan lầm tưởng. Sự minh bạch về tình trạng pin hiện là yếu tố then chốt quyết định rủi ro trên thị trường xe cũ".

Nghiên cứu chỉ ra một điểm cực kỳ quan trọng rằng số ODO (số km hiển thị trên đồng hồ) không phải là thước đo chính xác nhất cho sức khỏe của pin.

Một chiếc ô tô điện 3 năm tuổi chạy 140.000 km có thể sở hữu bộ pin khỏe hơn một chiếc xe 6 năm tuổi nhưng chỉ chạy 40.000 km. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào cách chủ xe sử dụng và thói quen sạc pin hàng ngày.

Do đó, người mua không nên vội vàng loại bỏ những chiếc xe cao số km nếu chúng có báo cáo kiểm tra pin tốt.