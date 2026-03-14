Cơn buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc: Tài xế nên xử lý thế nào? 14/03/2026 11:31

(PLO)- Cơn buồn ngủ khi lái xe trên cao tốc có thể đến bất ngờ và làm suy giảm phản xạ chỉ trong vài giây, vì vậy nhận biết sớm dấu hiệu và chủ động dừng nghỉ đúng lúc là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho cả hành trình.

Lái xe trên cao tốc thường mang lại cảm giác thuận lợi nhờ mặt đường bằng phẳng, ít giao cắt và tốc độ ổn định. Tuy nhiên, chính sự đều đặn và ít thay đổi của hành trình này lại dễ khiến nhiều tài xế rơi vào trạng thái buồn ngủ hoặc mất tập trung. Đây là tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng nhất nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách.

Một trong những dấu hiệu phổ biến của cơn buồn ngủ khi lái xe là mắt nặng trĩu, chớp mắt liên tục, khó giữ tập trung vào làn đường hoặc không nhớ rõ đoạn đường vừa đi qua. Khi nhận thấy những biểu hiện này, bạn tuyệt đối không nên cố gắng tiếp tục lái xe vì phản xạ và khả năng phán đoán lúc này đã suy giảm đáng kể.

Cách xử lý an toàn nhất là chủ động giảm tốc độ, bật đèn cảnh báo và tìm điểm dừng nghỉ gần nhất trên tuyến cao tốc. Hầu hết các tuyến đường cao tốc đều bố trí các trạm dừng nghỉ định kỳ, nơi bạn có thể tạm dừng để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc vận động nhẹ giúp cơ thể tỉnh táo trở lại. Một giấc ngủ ngắn từ 15-20 phút cũng có thể giúp bạn cải thiện đáng kể sự tỉnh táo trước khi tiếp tục hành trình.

Bên cạnh đó, bạn nên chuẩn bị tốt trước chuyến đi dài. Việc ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý và tránh lái xe khi cơ thể mệt mỏi là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ buồn ngủ khi cầm lái. Nếu hành trình kéo dài nhiều giờ, nên chủ động lên kế hoạch dừng nghỉ định kỳ sau mỗi 2-3 giờ lái xe để cơ thể được nghỉ ngơi thư giãn.

Âm nhạc có nhịp điệu nhanh đã được chứng minh là có tác dụng tiếp thêm năng lượng, có thể khắc phục các triệu chứng mệt mỏi. Ảnh: wikiHow

Ngoài ra, một số biện pháp tạm thời như mở cửa kính để đón gió, bật nhạc với âm lượng vừa phải hoặc trò chuyện với người đi cùng cũng có thể giúp duy trì sự tỉnh táo. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp hỗ trợ trong thời gian ngắn, không thể thay thế cho việc nghỉ ngơi khi cơ thể thực sự mệt mỏi.

Lái xe trên cao tốc đòi hỏi sự tập trung cao độ và phản xạ nhanh trước mọi tình huống. Vì vậy, nhận biết sớm cơn buồn ngủ và chủ động dừng xe nghỉ ngơi không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho chính bạn mà còn cho tất cả những người tham gia giao thông trên cùng một tuyến đường.