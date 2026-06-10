Toyota Camry phiên bản "7 xy-lanh" độc lạ với hai động cơ 10/06/2026 17:51

(PLO)-Chiếc ô tô Toyota này vừa có cú lột xác đầy ngạc nhiên.

Thương hiệu xe Nhật Bản Toyota vừa chứng minh khả năng sáng tạo không giới hạn của mình khi chính thức trình làng phiên bản ý tưởng (concept) cực kỳ táo bạo của dòng sedan quen thuộc Camry.

Phiên bản độc đáo được phát triển bởi phân nhánh hiệu năng cao Gazoo Racing. Nhìn lướt qua, chiếc xe sở hữu lớp sơn màu trắng khá giản dị, dễ liên tưởng đến những chiếc xe taxi tại sân bay.

Tuy nhiên, thiết kế khí động học của xe lại vô cùng hầm hố với gầm xe hạ sát mặt đất, vòm bánh xe mở rộng, cánh gió sau dạng cao chót vót và hệ thống ống xả đặt dọc thân xe.

Điểm bất ngờ nhất nằm ở hệ truyền động. Dưới nắp capo phía trước là khối động cơ xăng tăng áp 3 xy-lanh, dung tích 1.6L sản sinh công suất 224kW (tương tự cỗ máy trên GR Yaris và GR Corolla).

Trong khi đó ở phía sau, Toyota đã đặt thêm một khối động cơ tăng áp 4 xy-lanh dung tích 2.0L đặt ngang bên trong cốp xe, sản sinh công suất khoảng 300kW để truyền động trực tiếp cho hai bánh sau.

Bằng cách kết hợp hai khối động cơ 3 xy-lanh trước và 4 xy-lanh sau, Toyota đã tạo ra một chiếc Camry "7 xy-lanh" cấu hình hai cầu theo cách vô cùng độc đáo, giúp giải quyết triệt để các hạn chế về mặt cấu trúc vật lý vốn có của những khối động cơ 7 xy-lanh thẳng hàng (I7) hoặc chữ V (V7) thông thường.

Trong lịch sử ngành xe, ý tưởng hai động cơ này cũng từng được Volkswagen áp dụng trên chiếc Scirocco Bi-Motor (thập niên 1980) và Mercedes-Benz trên bản thử nghiệm A38 AMG (năm 1998).