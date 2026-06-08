Subaru sắp ra mắt bộ ba xe số sàn mới vào năm 2027 08/06/2026 17:31

(PLO)- Hãng xe Subaru xác nhận sẽ ra mắt ba mẫu xe số sàn mới vào năm 2027, gồm dòng sedan WRX, coupe BRZ và một mẫu hatchback năm cửa.

Theo Subaru, bộ ba sản phẩm này kết hợp công nghệ và kinh nghiệm từ các hoạt động thể thao tốc độ. Xe hứa hẹn giúp việc lái xe thú vị và dễ tiếp cận hơn. Cả ba mẫu xe đều do Văn phòng Quy hoạch Xe Thể thao mới thành lập của hãng phát triển.

Phiên bản BRZ hạng nhẹ với phụ kiện thể thao. Ảnh: Subaru.



Mẫu xe hatchback giá cả phải chăng mới

Trong bộ ba này, chiếc hatchback năm cửa là phiên bản thương mại của mẫu concept Performance-B STI tại Triển lãm Ô tô Nhật Bản 2025. Subaru cho biết mẫu xe mới sẽ có cá tính khác biệt so với dòng WRX và BRZ.

Trước đây, mẫu concept Performance-B STI từng được kỳ vọng phát triển thành chiếc WRX STI hatchback hiệu năng cao. Về mẫu hatchback này, ông Tetsuro Fujinuki, Giám đốc Công nghệ kiêm Phó Chủ tịch Điều hành của Subaru đã có chia sẻ cụ thể. Ông nói: "Đây là mẫu xe cơ bản giá cả phải chăng, giúp kỹ sư hiện thực hóa ý tưởng từ nguồn lực sẵn có".

Sản phẩm mới gợi ý về sự kết hợp giữa chiếc hatchback Impreza và sedan thể thao WRX. Dựa trên concept Performance-B STI và xe đua High Performance X Version II, đây có thể là nền tảng cho phiên bản WRX STI hiệu năng cao. Xe dự kiến sử dụng động cơ boxer không điện hóa, khung gầm sắc nét và nâng cấp thiết kế khí động học.

Dòng sedan WRX trang bị hộp số sàn STI

Trước đó, Subaru từng ra mắt mẫu WRX STI Sport♯ tại Nhật Bản với số lượng giới hạn 600 chiếc thông qua bốc thăm. Xe sở hữu động cơ tinh chỉnh, khung gầm do STI điều chỉnh và hộp số sàn.

Đến năm 2027, hộp số sàn sẽ trở lại làm trang bị cố định trong dòng xe WRX. Thay vì sử dụng hộp số TY75 cũ, Subaru sẽ trang bị hộp số sàn TY85 chịu tải nặng từ thế hệ WRX STI trước đó nhằm mang lại độ bền cao.

Hãng chưa tiết lộ chi tiết hệ truyền động của các mẫu xe mới. Tuy nhiên, các khe hút gió trên nắp ca-pô cho thấy phiên bản WRX và hatchback sẽ dùng động cơ boxer tăng áp 2.4 lít không điện hóa.

Phiên bản BRZ hạng nhẹ với phụ kiện thể thao

Mẫu xe số sàn thứ ba là BRZ “Complete Car”. Chiếc xe này phát triển dựa trên phiên bản giới hạn STI Sport TYPE RA ra mắt vào tháng 11 năm 2025, hướng tới trải nghiệm lái nhẹ nhàng và thú vị hơn.

Phiên bản giới hạn cũ trang bị khí động học mạnh mẽ, giảm xóc ZF và phanh Brembo nhưng chỉ bán ra 300 chiếc. Bản số sàn mới dự kiến có nâng cấp tương tự để duy trì lâu dài tại thị trường nội địa. Xe nhiều khả năng giữ nguyên công suất chứ không sử dụng động cơ tăng áp từ xe đua BRZ mới.

Subaru sẽ công bố ngày ra mắt chính thức của cả ba mẫu xe trong những tháng tới. Hiện hãng chưa xác nhận kế hoạch phân phối rộng rãi các phiên bản này ra thị trường toàn cầu.