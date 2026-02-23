Subaru lên kế hoạch sản xuất xe bán tải cỡ nhỏ cạnh tranh Ford Maverick 23/02/2026 18:24

(PLO)- Hiện tại, Ford Maverick không có đối thủ cạnh tranh thực sự khi Toyota quyết định rút khỏi cuộc đua xe bán tải cỡ nhỏ.

Người tiêu dùng sẽ không sớm thấy một chiếc xe bán tải cỡ nhỏ từ Toyota. Tuy nhiên, việc hãng này tạm thời rút lui lại tạo cơ hội cho nhà sản xuất khác. Giờ đây, Subaru có thể đang lên kế hoạch cạnh tranh với Ford Maverick.

Subaru có khả năng tiếp quản kế hoạch sản xuất xe bán tải cỡ nhỏ mà Toyota đã từ bỏ. Ảnh: Subaru.



Subaru có khả năng tiếp quản kế hoạch sản xuất xe bán tải cỡ nhỏ mà Toyota đã từ bỏ. Mặc dù Toyota từng khiến dư luận tò mò với những tin đồn trong nhiều năm, nhưng khách hàng không nên quá hy vọng.

Hãng xe này cho biết hiện chưa phải thời điểm thích hợp để sản xuất một chiếc xe bán tải nhỏ gọn, giá rẻ. Họ cũng cho rằng phân khúc này đã đạt đến đỉnh cao với mẫu Ford Maverick.

Theo Gear Patrol, điều này mang đến cơ hội cho nhà sản xuất khác tận dụng giấc mơ về những chiếc xe bán tải cỡ nhỏ. Subaru có thể tiếp nối thành công vì cả hai hãng xe Nhật Bản vốn là đối tác thân thiết.

Tin đồn cho thấy mẫu xe bán tải mới sẽ có thiết kế khung gầm rời. Subaru cần dựa vào mối quan hệ đối tác để hiện thực hóa dự án. Hai hãng vốn dùng chung nhiều bộ phận và địa điểm sản xuất.

Ví dụ, Toyota bX và Subaru Solterra SUV về cơ bản là anh em sinh đôi. Ngoài ra, Subaru Baja và Brat đời cũ vốn là những huyền thoại trong phân khúc xe bán tải nhỏ.

Subaru có thể dựa trên nền tảng của Hilux hoặc RAV4 để tạo ra sản phẩm cạnh tranh. Tuy nhiên, tân binh này phải vượt qua Hyundai Santa Cruz, mẫu xe vốn gặp khó trong việc cạnh tranh.

Tổng giám đốc Subaru Australia chia sẻ: “Đã có những cuộc thảo luận về một chiếc xe bán tải. Tôi không thể tiết lộ nhiều thông tin vào lúc này, nhưng chắc chắn là không thể”.

Ông giải thích thêm: “Có chỗ cho một chiếc xe bán tải và vấn đề này đang được thảo luận. Chúng tôi đang xem xét một vài phương án”.

Nếu dự báo, mẫu Baja mới có thể sở hữu hệ thống truyền động hybrid để cạnh tranh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, chỉ thời gian mới có câu trả lời chính xác.