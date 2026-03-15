Mẹo giảm chói đèn xe khi lái ban đêm mà mọi tài xế nên biết 15/03/2026 13:08

(PLO)- Chỉ một ánh đèn pha từ xe đối diện cũng có thể khiến tầm nhìn của tài xế bị gián đoạn trong tích tắc, nhưng với vài mẹo lái xe đơn giản và đúng kỹ thuật, bạn hoàn toàn có thể giảm chói mắt và di chuyển an toàn hơn vào ban đêm.

Lái xe vào ban đêm luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với ban ngày, trong đó tình trạng chói đèn từ xe đối diện là một trong những nguyên nhân phổ biến làm giảm khả năng quan sát. Ánh sáng mạnh từ đèn pha hoặc đèn LED có thể khiến người lái bị lóa mắt chỉ trong vài giây, làm gián đoạn tầm nhìn và gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm. Tuy nhiên, với một vài thói quen lái xe đơn giản nhưng hiệu quả, bạn hoàn toàn có thể hạn chế tình trạng chói mắt và duy trì tầm nhìn ổn định khi di chuyển vào ban đêm.

Tránh nhìn trực tiếp vào đèn xe đối diện

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi lái xe ban đêm là không nhìn thẳng vào ánh đèn của xe đi ngược chiều. Thay vào đó, người lái nên hướng tầm mắt về phía mép phải của làn đường hoặc các vạch kẻ đường để giữ đúng hướng di chuyển. Cách quan sát này giúp mắt giảm bị lóa mà vẫn đảm bảo kiểm soát tốt tình hình giao thông phía trước.

Tránh nhìn thẳng vào đèn pha của xe ngược chiều. Ảnh: wikiHow

Điều chỉnh gương chiếu hậu hợp lý

Không chỉ xe đối diện, ánh đèn từ phương tiện phía sau cũng có thể gây chói mắt. Khi gặp tình huống này, hãy sử dụng chế độ chống chói của gương chiếu hậu trong xe (nếu được trang bị) hoặc điều chỉnh nhẹ góc gương để giảm ánh sáng phản chiếu trực tiếp vào mắt.

Giữ kính chắn gió luôn sạch sẽ

Bụi bẩn, vết dầu hoặc hơi nước bám trên kính chắn gió có thể khiến ánh sáng bị tán xạ, làm hiện tượng chói mắt trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, hãy thường xuyên vệ sinh kính lái và kiểm tra cần gạt mưa để đảm bảo kính luôn trong tình trạng sạch và rõ, đặc biệt trước khi di chuyển vào buổi tối.

Giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn

Khi tầm nhìn bị ảnh hưởng bởi ánh sáng mạnh, việc giảm tốc độ là cách hiệu quả để tăng thời gian phản ứng trước các tình huống bất ngờ. Đồng thời, duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước cũng giúp hạn chế việc phải nhìn trực tiếp vào đèn phanh hoặc đèn chiếu sáng của phương tiện khác.

Kiểm tra và điều chỉnh đèn xe đúng tiêu chuẩn

Đèn xe được điều chỉnh đúng góc chiếu không chỉ giúp bạn quan sát rõ mặt đường mà còn tránh gây chói cho người đi ngược chiều. Nếu đèn pha được chỉnh quá cao hoặc quá sáng, ánh sáng có thể phản chiếu gây khó chịu cho cả người khác lẫn chính bạn khi lái xe.