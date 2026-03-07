Giá xăng tăng, lái xe theo cách này sẽ siêu tiết kiệm xăng 07/03/2026 20:04

(PLO)-Các kỹ thuật lái xe tiết kiệm nhiên liệu có thể giúp chủ xe giảm rất nhiều tiền trong bối cảnh giá xăng tăng.

Theo các chuyên gia, các kỹ thuật lái xe tiết kiệm nhiên liệu có thể giúp bạn tiết kiệm hàng trăm đô la chi phí xăng dầu mỗi năm, đồng thời cải thiện an toàn giao thông và giảm thiểu sự hao mòn cho phương tiện của mình.

Việc áp dụng 5 kỹ thuật lái xe dưới đây có thể giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu và khí thải carbon dioxide của xe lên tới 25%.

Trước hết bạn nên tăng ga một cách nhẹ nhàng vì nhấn ga càng mạnh thì xe càng tốn nhiên liệu.

Trong khu vực thành thị bạn có thể tiết kiệm bằng cách nhấn bàn đạp ga từ tốn và hãy mất khoảng 5 giây để xe đạt vận tốc 20 km/h từ trạng thái dừng như thể đang đặt một ly cà phê đầy trên bảng điều khiển mà không làm đổ.

Kỹ thuật thứ hai là duy trì tốc độ ổn định vì việc thay đổi tốc độ đột ngột sẽ gây lãng phí tiền bạc, các thử nghiệm cho thấy việc thay đổi vận tốc liên tục từ 75 đến 85 km/h sau mỗi 18 giây sẽ làm tăng 20% lượng nhiên liệu sử dụng.

Do đó hãy cân nhắc sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình trên đường cao tốc khi điều kiện cho phép hoặc tận dụng đà khi xuống dốc để bù lại lúc lên dốc.

Kỹ thuật thứ ba là quan sát và dự đoán tình hình giao thông phía trước cũng như giữ khoảng cách an toàn với xe trước để có thể giữ tốc độ ổn định nhất có thể, điều này vừa an toàn vừa tiết kiệm.

Kỹ thuật thứ tư là tránh lái xe ở tốc độ quá cao vì hầu hết các dòng xe từ xe con đến xe SUV đều hoạt động hiệu quả nhất ở dải tốc độ từ 50 đến 80 km/h, việc lái xe ở vận tốc 120 km/h sẽ tiêu tốn thêm 20% nhiên liệu so với khi đi ở vận tốc 100 km/h trong khi thời gian di chuyển cho quãng đường 25 km chỉ nhanh hơn được 2 phút.

Kỹ thuật thứ năm là tận dụng quán tính để giảm tốc thay vì sử dụng phanh liên tục gây lãng phí động năng, bạn nên chủ động nhấc chân khỏi bàn đạp ga từ sớm khi thấy cần giảm tốc để xe tự lăn bánh theo quán tính.