Choáng ngợp trước thiết kế siêu xe điện mới nhất của Xiaomi 07/03/2026 08:13

(PLO)- Siêu xe Vision Gran Turismo là sản phẩm ấn tượng nhất của Xiaomi từ trước đến nay.

Hãng công nghệ Xiaomi vừa thiết kế siêu xe Vision Gran Turismo dành riêng cho trò chơi điện tử nổi tiếng. Đây là mẫu xe concept thứ 51 của dòng game này và được đánh giá là một trong những thiết kế tuyệt vời nhất.

Chiếc siêu xe điện sở hữu khí động học tiên tiến với hệ thống Kiểm soát Luồng Khí Chủ động (Active Wake Control System). Hệ thống tạo luồng khí phía sau và đẩy khí xoáy ra xa thông qua các lỗ nhỏ quanh đèn hậu.

Xiaomi còn trang bị bộ mâm Accretion Rims độc đáo. Các nắp chụp bánh xe hình xoáy có cánh quạt bên trong giúp hút không khí làm mát phanh. Nam châm giữ nắp chụp đứng yên khi xe di chuyển để giảm lực cản. Theo công ty, hệ số cản của xe đạt mức 0,29.

Bên trong cabin, Xiaomi thiết kế theo phong cách "Sofa Racer". Bảng điều khiển, ghế ngồi và tấm ốp cửa tạo thành một vòng quanh cabin với màn hình mỏng ở chân kính chắn gió. Xe có màn hình trên vô lăng lấy cảm hứng từ xe đua, dây an toàn năm điểm và hàng công tắc vật lý giữa các ghế.

Chiếc xe trang bị nhiều cảm biến để giám sát môi trường và người lái, đồng thời tự động điều chỉnh theo tâm trạng tài xế. Xe tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống lái điện tử và các tính năng hiện đại. Công ty thậm chí còn hình dung ra hệ thống mô phỏng lái xe dựa trên ý tưởng này.

Việc Xiaomi ra mắt xe trong Gran Turismo chỉ sau 5 năm tuyên bố sản xuất ô tô là thành tựu đáng kể. Điều này cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu.