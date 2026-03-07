Thời tiết ngày 7-3: Bắc Bộ sáng sớm rét, trưa chiều hửng nắng 07/03/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời tiết ngày 7-3, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Video: Thời tiết ngày 7-3: Bắc Bộ sáng sớm rét, trưa chiều hửng nắng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7-3, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa.

Tại Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa và chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm duy trì ở mức thấp, thời tiết rét.

Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xuất hiện giông.



Các khu vực còn lại trên cả nước nhìn chung ban ngày có nắng, tuy nhiên chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và giông cục bộ.